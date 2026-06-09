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Испания
09 июня 2026, 01:53 | Обновлено 09 июня 2026, 02:48
162
0

Будет жарко. Металлист 1925 определился с летними трансферами

Харьковский клуб хочет привлечь в команду легионеров

09 июня 2026, 01:53 | Обновлено 09 июня 2026, 02:48
162
0
Будет жарко. Металлист 1925 определился с летними трансферами
Металлист 1925
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Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную работу по формированию состава на новый сезон.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, клуб планирует подписать как минимум трех иностранных футболистов для усиления центральной оси команды.

Речь идет об игроках на позиции опорного полузащитника («шестерка»), центрального хавбека («восьмерка») и атакующего полузащитника («десятка»).

В то же время реализация трансферных планов проходит непросто. По данным источника, переговоры с потенциальными легионерами затрудняются из-за ситуации с безопасностью в Украине.

Несмотря на это, «Металлист 1925» не отказывается от намерений качественно усилить состав и продолжает поиск футболистов на ключевые позиции в центре поля.

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Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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