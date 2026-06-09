Будет жарко. Металлист 1925 определился с летними трансферами

Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную работу по формированию состава на новый сезон.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, клуб планирует подписать как минимум трех иностранных футболистов для усиления центральной оси команды.

Речь идет об игроках на позиции опорного полузащитника («шестерка»), центрального хавбека («восьмерка») и атакующего полузащитника («десятка»).

В то же время реализация трансферных планов проходит непросто. По данным источника, переговоры с потенциальными легионерами затрудняются из-за ситуации с безопасностью в Украине.

Несмотря на это, «Металлист 1925» не отказывается от намерений качественно усилить состав и продолжает поиск футболистов на ключевые позиции в центре поля.