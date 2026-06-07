Металлиста 1925 больше не будет? В Харькове готовят историческую революцию
Клуб проведет полный ребрендинг с изменением названия
Харьковский «Металлист 1925» готовится к полному ребрендингу. По имеющейся у ТаТоТаке информации, клуб в ближайшее время сменит название на ФК Харьков, а официальное объявление ожидается в середине июня после завершения всех процедур согласования с УАФ и УПЛ.
Новое название должно подчеркнуть принадлежность команды к Харькову и устранить путаницу, возникающую из-за существования двух клубов с названием «Металлист».
При этом ребрендинг не означает отказ от истории и традиций «Металлиста 1925». В клубе рассматривают этот шаг как часть празднования 10-летия со дня основания.
Также ожидаются изменения в айдентике команды. Клуб планирует обновить логотип, символику и цветовую гамму. По предварительным данным, от нынешнего образа может остаться лишь оттенок желтого цвета, который будет использован в новой визуальной концепции.
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Тепер все на своїх місцях,Металіст був ,є,і буде один.Тепер,ще й буде ФК Харків (хоча вже ця назва була раніше)
До речі ,а де той один справжній? Та він давно зник- немає його! А те "подобійо" зрадника - то завжди буде для мене металом, а не Металістом!