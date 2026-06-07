Металлиста 1925 больше не будет? В Харькове готовят историческую революцию

Харьковский «Металлист 1925» готовится к полному ребрендингу. По имеющейся у ТаТоТаке информации, клуб в ближайшее время сменит название на ФК Харьков, а официальное объявление ожидается в середине июня после завершения всех процедур согласования с УАФ и УПЛ.

Новое название должно подчеркнуть принадлежность команды к Харькову и устранить путаницу, возникающую из-за существования двух клубов с названием «Металлист».

При этом ребрендинг не означает отказ от истории и традиций «Металлиста 1925». В клубе рассматривают этот шаг как часть празднования 10-летия со дня основания.

Также ожидаются изменения в айдентике команды. Клуб планирует обновить логотип, символику и цветовую гамму. По предварительным данным, от нынешнего образа может остаться лишь оттенок желтого цвета, который будет использован в новой визуальной концепции.