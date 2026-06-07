ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с защитником

Украинский защитник Игорь Снурницын покинул «Металлист 1925». Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.

26-летний футболист покинул клуб Украинской Премьер-лиги и стал свободным агентом. За «Металлист 1925» защитник выступал с лета 2024 года, за это время он провел 18 поединков.

В текущем сезоне на счету Игоря Снурницына 2 матча на клубном уровне, без результативных действий. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» сменит название.