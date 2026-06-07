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Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 11:33 | Обновлено 07 июня 2026, 11:34
421
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с защитником

Харьковский клуб покинул Игорь Снурницын

07 июня 2026, 11:33 | Обновлено 07 июня 2026, 11:34
421
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с защитником
ФК Металлист 1925. Игорь Снурницын
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Украинский защитник Игорь Снурницын покинул «Металлист 1925». Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.

26-летний футболист покинул клуб Украинской Премьер-лиги и стал свободным агентом. За «Металлист 1925» защитник выступал с лета 2024 года, за это время он провел 18 поединков.

В текущем сезоне на счету Игоря Снурницына 2 матча на клубном уровне, без результативных действий. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» сменит название.

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Игорь Снурницын свободный агент Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: ФК Металлист 1925
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