Украина. Премьер лига07 июня 2026, 11:33 | Обновлено 07 июня 2026, 11:34
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с защитником
Харьковский клуб покинул Игорь Снурницын
07 июня 2026, 11:33 | Обновлено 07 июня 2026, 11:34
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Украинский защитник Игорь Снурницын покинул «Металлист 1925». Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.
26-летний футболист покинул клуб Украинской Премьер-лиги и стал свободным агентом. За «Металлист 1925» защитник выступал с лета 2024 года, за это время он провел 18 поединков.
В текущем сезоне на счету Игоря Снурницына 2 матча на клубном уровне, без результативных действий. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» сменит название.
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