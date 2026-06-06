Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое

Харьковский «Металлист 1925» уже в ближайшее время откроет новую страницу своей истории под другим названием.

По информации источника, руководство клуба решило провести масштабный ребрендинг. Команда сменит название на ФК «Харьков».

Сообщается, что вопрос уже решен, а сейчас в клубе работают над подготовкой всех организационных и маркетинговых изменений. В частности, речь идет об обновлении визуального стиля, запуске нового сайта и полной перезагрузке бренда.

Прошлый сезон УПЛ «Металлист 1925» завершил на пятом месте в чемпионате Украины по футболу.