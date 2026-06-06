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  4. Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое
Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 20:22 | Обновлено 06 июня 2026, 22:10
3484
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Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое

С нового сезона клуб будет называться ФК «Харьков»

06 июня 2026, 20:22 | Обновлено 06 июня 2026, 22:10
3484
8 Comments
Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое
ФК Металлист 1925
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Харьковский «Металлист 1925» уже в ближайшее время откроет новую страницу своей истории под другим названием.

По информации источника, руководство клуба решило провести масштабный ребрендинг. Команда сменит название на ФК «Харьков».

Сообщается, что вопрос уже решен, а сейчас в клубе работают над подготовкой всех организационных и маркетинговых изменений. В частности, речь идет об обновлении визуального стиля, запуске нового сайта и полной перезагрузке бренда.

Прошлый сезон УПЛ «Металлист 1925» завершил на пятом месте в чемпионате Украины по футболу.

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Харьков чемпионат Украины по футболу Виктор Вацко Украинская Премьер-лига Металлист 1925 переименование Богдан Бойко
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей
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Комментарии 8
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Все таки це краще ніж1925...................... Я за!
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Вже була така назва.
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Вже був клуб з такою назвою. Гладкий звідти до ШД переходив.
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0
цікаво яка буде емблема і .................
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0
Та суть не в назві. Це мабуть фк "Металіст" з 1 ліги має претензії по поводу назви. Як відомо першоліговий клуб це Ярославського, а 1925 власники інші, але створювався на гроші громадян харківщини.
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0
Нарешті!Не можна маніпулювати назвою Клубу,який 100 років робив себе ім'я..Заробіть своє обличчя.На маніпуляції ім'я не хробити.Плюс новий вболівальник для вашою підтримки,поки не буде дербі з Металістом,а воно обов'язково буде;)
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-1
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