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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 16:51 | Обновлено 06 июня 2026, 16:52
563
0

Эпицентр может подписать экс-игрока Металлиста 1925. Ведутся переговоры

Василий Кравец может продолжить карьеру в клубе из Каменца-Подольского

06 июня 2026, 16:51 | Обновлено 06 июня 2026, 16:52
563
0
Эпицентр может подписать экс-игрока Металлиста 1925. Ведутся переговоры
ФК Металлист 1925. Василий Кравец
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Украинский защитник Василий Кравец может продолжить карьеру в составе «Эпицентра». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 28-летний футболист, который покинул «Металлист 1925» и стал свободным агентом, был предложен клубу из Каменца-Подольского. Между сторонами ведутся переговоры.

В прошедшем сезоне Василий Кравец не провел ни одного матча на клубном уровне. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» приближается к подписанию защитника «Эпицентра».

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Василий Кравец Металлист 1925 свободный агент трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Inside UPL
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