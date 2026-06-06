Эпицентр может подписать экс-игрока Металлиста 1925. Ведутся переговоры
Василий Кравец может продолжить карьеру в клубе из Каменца-Подольского
Украинский защитник Василий Кравец может продолжить карьеру в составе «Эпицентра». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, 28-летний футболист, который покинул «Металлист 1925» и стал свободным агентом, был предложен клубу из Каменца-Подольского. Между сторонами ведутся переговоры.
В прошедшем сезоне Василий Кравец не провел ни одного матча на клубном уровне. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Полесье» приближается к подписанию защитника «Эпицентра».
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