Эпицентр может подписать экс-игрока Металлиста 1925. Ведутся переговоры

Украинский защитник Василий Кравец может продолжить карьеру в составе «Эпицентра». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 28-летний футболист, который покинул «Металлист 1925» и стал свободным агентом, был предложен клубу из Каменца-Подольского. Между сторонами ведутся переговоры.

В прошедшем сезоне Василий Кравец не провел ни одного матча на клубном уровне. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» приближается к подписанию защитника «Эпицентра».