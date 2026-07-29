Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК

Отчет о матче ожидайте позже.

Состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились «Копенгаген» и «Полесье».

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