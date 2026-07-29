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Проходит дальше Копенгаген
29.07.2026 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:3 2 : 1
Полесье
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Лига конференций
29 июля 2026, 21:52 | Обновлено 29 июля 2026, 21:55
4607
129

Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК

Житомиряне в большинстве не сумели сломить соперников

29 июля 2026, 21:52 | Обновлено 29 июля 2026, 21:55
4607
129 Comments
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
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Состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились «Копенгаген» и «Полесье».

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Копенгаген» - «Полесье» - 2:1. Первый матч – 3:3.

Голы: Эльюнусси (27, пенальти), Роберт (61) – Крушинський (90+3)

Предупреждения: Дилейни (66) – Назаренко (30)

Удаление: Судзуки (47, грубая игра)

«Копенгаген»: Котарски, Крол, Беймо, Судзуки, Лопес, Дилейни (Мелинг, 77), Клем (Гарананга, 53), Роберт (Ларссон, 88), Эльюнусси, Мадсен, Корнелиус.

«Полесье»: Бущан, Крушинский, Майсурадзе (Велетень, 74), Чоботенко, Михайличенко, Федор (Гайдучик, 69), Бабенко (Филиппов, 69), Андриевский (Эмерлаху, 57), Назаренко (Брагару, 57), Краснопир.

Арбитр: Марек Радина (Чехия)

Стадион «Паркен» (Копенгаген, Дания)

КОПЕНГАГЕН – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 132
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І так з року в рік
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+18
Копенгаген ничего не показал. А Полісся тем более! Позорники!!
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+13
Нікчеми які грали увесь другий тайм у більшості 
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+12
А сколько свиста было. И сколько бабок в судей влил вертухай. А по факту 11 на 10 влетели. Днари.
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+9
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Як на мене, окрім вимушеної заміни Сарапія на Майсурадзе, провальною виявилася також і заміна Назаренка на Брагару, який під час другого голу не залишив спочатку суперника поза грою, а потім ще й програв йому боротьбу, хоча й був свіжим. А в атаці від Брагар убуло  просто 0 корисних дій... В цілому, першому матчі цікавіше грали. Але і сьогодні непогано, якщо не брати до уваги розгубленість в захисті. На жаль, можливість пройти Копенгаген була цілком реальною, але нашим командам завжди чогось не вистачає...
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+8
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Грьобані лузери! Не зграя, а стадо баранів. Зараз одна відмазка буде: програли учаснику Ліги чемпіонів.
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+8
Браво! Весь другий тайм грати в більшості і пропустити! Захисту нуль, натомість захисник забиває! WTF?
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+7
Кривоногие, еще и на Динамо гнали) Умудриться в преимуществе ударов и кол-ве игроков с 1-0 до 2-0 сразу, это надо уметь)
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+6
Коли команда грає в більшості цілий тайм і ледве ледве забиває один гол, то це показує справжній рівень цієї команди.
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Це лише свідчить що наш чемпіонат це вигрібна яма. А по Поліссю то варто розігнати цю зграю до біса.
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+6
Нікчеми
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+5
Волки позорные.
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+5
завтра ще два вильоти і можна насолоджуватись  рідненькою УПЛ 
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+5
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Черговий цінний досвід, як і завтра в ЛНЗ
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+4
Лошары вонючие! Надо было ещё одного игрока у Копенгагена удалить, может тогда шансы у Днолесья пройти дальше были бы!!
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+4
Після жеребу було зрозуміло,що у нас -2 після першого туру,й виліт Динамо у ЛК. Тому - нічого дивного,на жаль
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+4
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З Ротаня такий тренер, як з бегемота балерина. Єдина тактика на гру у команди - пуляти здалеку по горобцях 
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+4
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Я вчора писав під постом про те, що Буткевич пообіцям гравцям своєї команди побудувати новій стадіон, якщо вони пройдут Копенгаген... Я поясним , чому цього не станеться. Гравцям потрібні гроші, а не нові стадіони. Поки його побудують, з теперішнього складу не буде ні одного гравця в команді, разом з тренерами... Тим паче, Буткевич трохи розбирається в футболі і він добре розумів, що вони  у Копенгагена на виїзді ніколи не виграють, що і сталося. А обіцяти можна все.... До речі, ЛНЗ чекае теж саме, як і Динамо в Греції. На жаль...
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+3
Як і прогнозувалося після жеребкування. Полісся навіть спромоглися нічию в першому матчі зіграти, що для такого слабкого клубу вже невелике досягнення.  Тепер можна знову боротися за призове місце в ЧУ і сподіватися, що в наступному році в першому колі випаде Андорра чи Сан-Маріно. Завтра ЛНЗ скоріш за все піде за Поліссям, а Динамо відправиться в ЛК ще трохи помучатися
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+3
перший пішов, хто дивився видно ж що клас гравців в Копенгагена набагато вищий за тих хто грає в Поліссі  , один Андрієвський ще на цьому рівні  грав гідно, решта це занадто слабко , результат справедливий .
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+3
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