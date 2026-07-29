Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Житомиряне в большинстве не сумели сломить соперников
Состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились «Копенгаген» и «Полесье».
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч.
«Копенгаген» - «Полесье» - 2:1. Первый матч – 3:3.
Голы: Эльюнусси (27, пенальти), Роберт (61) – Крушинський (90+3)
Предупреждения: Дилейни (66) – Назаренко (30)
Удаление: Судзуки (47, грубая игра)
«Копенгаген»: Котарски, Крол, Беймо, Судзуки, Лопес, Дилейни (Мелинг, 77), Клем (Гарананга, 53), Роберт (Ларссон, 88), Эльюнусси, Мадсен, Корнелиус.
«Полесье»: Бущан, Крушинский, Майсурадзе (Велетень, 74), Чоботенко, Михайличенко, Федор (Гайдучик, 69), Бабенко (Филиппов, 69), Андриевский (Эмерлаху, 57), Назаренко (Брагару, 57), Краснопир.
Арбитр: Марек Радина (Чехия)
Стадион «Паркен» (Копенгаген, Дания)
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