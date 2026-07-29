Копенгаген – Полесье – 2:1. Волки вылетели из Лиги конференций. Видео голов

29 июля прошел второй матч между «Копенгагеном» (Дания) и «Полесьем» (Украина) во втором раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Местом встречи стал стадион «Паркен» в столице Дании – Копенгагене. Первая игра завершилась вничью (3:3).

«Копенгаген», как и в прошлый раз, забил первым, только в этот раз с пенальти. Виновником стал Гиорги Майсурадзе, сбивший соперника в подкате.

В начале второго тайма «Полесье» получило подарок: Дзунносукэ Судзуки был удален за фол против Игоря Краснопира.

Но даже фактор большинства не помог «волкам». Украинский клуб умудрился пропустить второй мяч уже на 61-й минуте.

«Полесье» в панике пыталось спастись. Житомиряне нанесли 27 ударов, а на последних секундах даже забили. Но времени, чтобы перевести игру в овертаймы, уже не осталось – 1:2.

В результате «Полесье» завершило свой еврокубковый сезон.

Лига конференций. Квалификация, 2-й раунд

29 июля, Копенгаген (Дания)

Ответный матч

«Копенгаген» – «Полесье» – 1:0 (обновляется)

Голы: Эльюнусси, 27 (пен.), Роберт, 61 – Гайдучик, 90+3

Удаление: Судзуки, 46

Видеообзор матча: