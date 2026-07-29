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Лига конференций
Проходит дальше Копенгаген
29.07.2026 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:3 2 : 1
Полесье
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Лига конференций
29 июля 2026, 22:58 |
3660
3

Копенгаген – Полесье – 2:1. Волки вылетели из Лиги конференций. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций

29 июля 2026, 22:58 |
3660
3 Comments
Копенгаген – Полесье – 2:1. Волки вылетели из Лиги конференций. Видео голов
ФК Полесье
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29 июля прошел второй матч между «Копенгагеном» (Дания) и «Полесьем» (Украина) во втором раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Местом встречи стал стадион «Паркен» в столице Дании – Копенгагене. Первая игра завершилась вничью (3:3).

«Копенгаген», как и в прошлый раз, забил первым, только в этот раз с пенальти. Виновником стал Гиорги Майсурадзе, сбивший соперника в подкате.

В начале второго тайма «Полесье» получило подарок: Дзунносукэ Судзуки был удален за фол против Игоря Краснопира.

Но даже фактор большинства не помог «волкам». Украинский клуб умудрился пропустить второй мяч уже на 61-й минуте.

«Полесье» в панике пыталось спастись. Житомиряне нанесли 27 ударов, а на последних секундах даже забили. Но времени, чтобы перевести игру в овертаймы, уже не осталось – 1:2.

В результате «Полесье» завершило свой еврокубковый сезон.

Лига конференций. Квалификация, 2-й раунд

29 июля, Копенгаген (Дания)

Ответный матч

«Копенгаген» – «Полесье» – 1:0 (обновляется)

Голы: Эльюнусси, 27 (пен.), Роберт, 61 – Гайдучик, 90+3

Удаление: Судзуки, 46

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт (Копенгаген), асcист Мадс Мадсен.
47’
Дзюнносукэ Судзуки (Копенгаген) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохаммед Эльюнусси (Копенгаген).
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Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье видео голов и обзор пенальти Николай Гайдучик Мохамед Эльюнусси
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 3
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это не волки а бараны
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президент Полісся пообіцяв за проходження в наступний етап
збудувати навий стадіон, але гравці не повірили...))
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0
за що вилучений Дзунносуке Сузукі ???
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0
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