Копенгаген – Полесье – 2:1. Волки вылетели из Лиги конференций. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций
29 июля прошел второй матч между «Копенгагеном» (Дания) и «Полесьем» (Украина) во втором раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.
Местом встречи стал стадион «Паркен» в столице Дании – Копенгагене. Первая игра завершилась вничью (3:3).
«Копенгаген», как и в прошлый раз, забил первым, только в этот раз с пенальти. Виновником стал Гиорги Майсурадзе, сбивший соперника в подкате.
В начале второго тайма «Полесье» получило подарок: Дзунносукэ Судзуки был удален за фол против Игоря Краснопира.
Но даже фактор большинства не помог «волкам». Украинский клуб умудрился пропустить второй мяч уже на 61-й минуте.
«Полесье» в панике пыталось спастись. Житомиряне нанесли 27 ударов, а на последних секундах даже забили. Но времени, чтобы перевести игру в овертаймы, уже не осталось – 1:2.
В результате «Полесье» завершило свой еврокубковый сезон.
Лига конференций. Квалификация, 2-й раунд
29 июля, Копенгаген (Дания)
Ответный матч
«Копенгаген» – «Полесье» – 1:0 (обновляется)
Голы: Эльюнусси, 27 (пен.), Роберт, 61 – Гайдучик, 90+3
Удаление: Судзуки, 46
Видеообзор матча:
События матча
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