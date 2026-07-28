Копенгаген – Полесье. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го квалификационного раунда Лиги конференций
В среду, 29 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Копенгаген» и «Полесье». Поединок пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
В первом матче команды продемонстрировали зрелищный футбол, сыграв в результативную ничью со счетом 3:3. В составе «Полесья» голами отметились Краснопир, Федор и Филиппов. В прошлом году житомирская команда сумела пройти два квалификационных раунда Лиги конференций, но затем уступила итальянской «Фиорентине». В минувший уик-энд «Копенгаген» стартовал в новом сезоне датской Суперлиги, обыграв «Люнгбю» со счетом 3:2.
Победитель противостояния «Копенгаген» – «Полесье» на следующей стадии квалификации Лиги конференций встретится с победителем пары «Дебрецен» (Венгрия) – «Пюник» (Армения).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Копенгаген» – «Полесье», за которой можно следиь в украинской версии сайта.
20:00
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