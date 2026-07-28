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28 июля 2026, 20:28 | Обновлено 28 июля 2026, 20:31
203
0

Копенгаген – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го квалификационного раунда Лиги конференций

28 июля 2026, 20:28 | Обновлено 28 июля 2026, 20:31
203
0
Копенгаген – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье
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В среду, 29 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Копенгаген» и «Полесье». Поединок пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

В первом матче команды продемонстрировали зрелищный футбол, сыграв в результативную ничью со счетом 3:3. В составе «Полесья» голами отметились Краснопир, Федор и Филиппов. В прошлом году житомирская команда сумела пройти два квалификационных раунда Лиги конференций, но затем уступила итальянской «Фиорентине». В минувший уик-энд «Копенгаген» стартовал в новом сезоне датской Суперлиги, обыграв «Люнгбю» со счетом 3:2.

Победитель противостояния «Копенгаген» – «Полесье» на следующей стадии квалификации Лиги конференций встретится с победителем пары «Дебрецен» (Венгрия) – «Пюник» (Армения).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Копенгаген» – «Полесье», за которой можно следиь в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Копенгаген
29 июля 2026 -
20:00
Полесье
Обе команды забьют 1.64 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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