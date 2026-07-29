В ответном матче квалификации Лиги конференций «Копенгаген» на своем поле примет «Полесье». После результативной ничьей 3:3 в первой встрече судьба путевки в следующий раунд решится в Дании.

Копенгаген

После результативной ничьей с «Полесьем» датский клуб успел провести первый матч нового сезона национального чемпионата. Команда Свенссона встречалась с «Люнгбю» и вновь забила три мяча, обыграв соперника 3:2.

Первый тайм снова сложился для «Копенгагена» не лучшим образом: на перерыв столичный коллектив ушёл, уступая со счётом 1:2. После паузы хозяева прибавили и перевернули ход встречи. Благодаря этой победе команда возглавила таблицу чемпионата Дании после стартового тура.

По сравнению с матчем против «Полесья» тренерский штаб существенно обновил стартовый состав. С первых минут вновь появились только Беймо, Лопес, Мукоко и Эльюнусси, тогда как остальные позиции были изменены. Ротация коснулась даже вратарской линии.

Одним из главных событий стало возвращение Томаса Делэйни. Опытный капитан восстановился после повреждения и снова получил игровое время. Удачно вернулся в состав и Мелинг: фланговый защитник отметился двумя забитыми мячами.

При этом между двумя встречами с «Полесьем» датский клуб лишился одного из лидеров атакующей линии. Элиас Ашури продолжит карьеру в «Сан-Диего», который заплатил за футболиста около трёх миллионов евро.

Полесье

Новый сезон украинской Премьер-лиги для подопечных Руслана Ротаня начнётся только в конце недели, поэтому после первой встречи с «Копенгагеном» футболисты получили полноценное время для восстановления и подготовки.

В номинально домашнем матче «Полесье» оставило хорошее впечатление. Житомиряне активно прессинговали соперника, старались выходить из обороны через короткий пас и регулярно создавали угрозу после стандартных положений. Особенно уверенно команда выглядела до перерыва, когда ей удавалось контролировать темп игры и находить свободные зоны возле чужой штрафной.

При этом без проблем не обошлось. Несмотря на три забитых мяча, «Полесье» могло использовать свои моменты эффективнее. Кроме того, датчане несколько раз слишком легко проходили центральную зону, откуда и организовали две голевые атаки.

Подготовку к ответному поединку команда продолжила в Кошице. Волынец по-прежнему восстанавливается после травмы, поэтому место в воротах, вероятно, займёт Бущан или Кудрик. После первой игры в адрес Бущана прозвучало немало критики из-за трёх пропущенных голов, однако далеко не во всех эпизодах вина голкипера была очевидной.

Отдельно стоит отметить Федора. В предыдущей встрече полузащитник забил свой первый мяч на профессиональном уровне. Он также имел отличный шанс оформить дубль, но из выгодной позиции пробил выше ворот.

Статистика личных встреч

До нынешнего противостояния команды никогда не встречались. Их первый матч состоялся неделю назад и завершился результативной ничьей - 3:3.

Прогноз

Результат первого матча оставляет обеим командам равные шансы на выход в следующий раунд. При этом «Полесье» показало, что способно не просто сдерживать датчан, но и навязывать им собственный футбол.

Нынешний «Копенгаген» остаётся крепкой и опытной командой, однако уже не выглядит настолько безоговорочным лидером датского футбола, каким был в предыдущие сезоны. У команды есть квалифицированные исполнители и серьёзный еврокубковый опыт, но в обороне она регулярно допускает ошибки.

Для житомирян ключевым станет качество игры без мяча. Если подопечные Ротаня смогут повторить интенсивность и организованность, продемонстрированные в первом тайме предыдущей встречи, у них появятся реальные шансы пройти дальше.

В то же время ответный матч проходит в Дании, где «Копенгаген» постарается с первых минут захватить инициативу. Вероятно, встреча снова получится открытой, а моменты будут возникать у ворот обеих команд.

Ориентировочные составы

«Копенгаген»: Котарски, Мелинг, Габриэл, Беймо, Лопес, Мадсен, Делэйни, Эльюнусси, Мукоко, Роберт, Корнелиус.

«Полесье»: Бущан, Крушинский, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Андриевский, Томандзото, Федор, Леандру Андраде, Краснопир, Назаренко.