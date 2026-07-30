РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань провел пресс-конференцию после поражения команды от Копенгагена в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций:

– Прежде всего хочу спросить: что случилось с Сарапием перед матчем? И как оцените игру Майсурадзе, который заработал первый пенальти?

– Конечно, хотелось начать матч с Эдиком, потому что Эдик для нас ключевая фигура. К сожалению, он получил травму в начале недели. Была надежда, что он сможет выйти в этом матче, но на предматчевой разминке он все же чувствовал боль, и эта боль усиливалась. Поэтому мы были вынуждены заменить его на Майсурадзе.

Что касается Майсурадзе, я не могу сказать: привез – не привез. Единственное, на чем нужно сделать акцент: такие ошибки, когда мы зарабатываем пенальти в свои ворота, мы просто не должны допускать. Эти моменты мы отрабатываем на тренировках. И именно на этих моментах в отношении Гио мы много акцентировали внимание. Много, эмоционально, еще на предыдущих сборах. И, конечно, когда человек либо не понимает, либо не прислушивается к этому, то рано или поздно это, знаете, как говорится, где тонко, там и рвется. Так оно и получилось.

– Почему, по вашему мнению, не удалось реализовать моменты, имея численное преимущество?

– Да, я с вами согласен. До конца первого тайма мы выглядели довольно солидно. Я считаю, что в первом тайме мы были лучшей командой. Что касается второго тайма, то в его начале мы получили численное преимущество, но мне совсем не понравилось то, как мы этим преимуществом воспользовались.

Единственное, что, пожалуй, нужно было делать в этой ситуации, когда соперник сразу перестроился на пять защитников, – нужно было искать свободные зоны за счет коротких действий, коротких передач, просто менять фланги, набирать хотя бы 15 касаний мяча, а затем принимать решение. Там всегда должен был появляться либо выход на кросс, либо выход на вбегание, либо нужно было доставлять мяч в штрафную площадку, вести там борьбу и подбирать эти мячи.

В принципе, то, что мы увидели на 90+3-й минуте. Но, видите ли, нам не хватает этого опыта, не хватает этой уверенности. Конечно, хотелось бы, чтобы это было. К сожалению, такие детские ошибки, которые мы допускаем, когда в большинстве случаев пропускаем эти мячи, – это уже, знаете, по какой-то непонятной причине.

Так относиться к тому, что соперник просто играет в пространство, а мы не добегаем, падаем... И самое главное – реакции на этот пас совсем не было. Поэтому очень досадный гол. И это как раз те ошибки, о которых мы всегда говорим на тренировках. На каждой тренировке, на каждом теоретическом занятии мы об этом говорим.

– Руслан Петрович, давайте все же искать позитив. Я понимаю, что сейчас тяжело и вам, и команде, но команда сыграла очень достойно против серьезного соперника. Теперь можно сконцентрироваться на чемпионате Украины, побороться за серебро – такой план поставил президент, а возможно, даже и за золото. «Шахтер» будет играть в Лиге чемпионов, будут выездные матчи, им будет тяжело, а «Полесье» может сконцентрироваться и набрать много очков в этот период.

– Да, спасибо. Конечно, хочется искать этот позитив. И он на самом деле есть. Просто, знаете, я вижу потенциал команды. Очень большой потенциал. Но вы понимаете, второй год – и мы уже второй год не взрослеем. Вот в чем моя главная головная боль как тренера: мы не взрослеем.

Важность каждой игры, каждой тренировки должен понимать каждый игрок. Когда этого нет, тогда весь этот труд... Я считаю, что это, знаете, такой адский труд: то, что они проходят на сборах, то, как они готовятся. Но всегда побеждает и проигрывает команда.

Конечно, сегодня мы проиграли как команда. Но мы должны быть той командой – когда мы допускаем эти ошибки и исправляем их, меня беспокоит то, что у нас сложилась ситуация, когда к одним и тем же людям на тренировке: «Давай, давай, давай». Знаете, такой кнут, который у нас в Украине не любят.

И на этом подчеркиваешь, подчеркиваешь, подчеркиваешь, подчеркиваешь. А потом в таких матчах такое обязательно случается. Это футбол. Это такой футбол. Единственное, что я сейчас это понимаю, потому что я прошел путь футболиста и уже смотрю на это как тренер. А если бы наши игроки тоже это понимали, то, поверьте, сегодня мы были бы очень довольны и благодарны.

В принципе, с тем потенциалом, который у нас есть, сегодня, я скажу, на 99% мы должны были пройти эту команду, если брать два матча. Поэтому этот нереализованный потенциал – вот о чем жаль.

– У меня вопрос больше об атмосфере. «Полесье» большинство своих матчей играет в Украинской Премьер-лиге, где нет такого количества болельщиков. Сегодня команда столкнулась с почти заполненным стадионом и с поддержкой ультрас «Копенгагена». Насколько этот момент также сыграл решающую роль в том, что не удалось?

– Вы знаете, мы тоже переживали по этому поводу. Я считаю, что именно с этим волнением команда полностью справилась. То, что было в течение первого тайма, в начале игры, – мы доминировали на футбольном поле и имели преимущество с мячом. Поэтому какой-то неуверенности не было.

Да, сегодня мы проиграли матч. Провели очень классный матч – правильно сказать, очень классный матч по качеству, но проиграли из-за этих мелких деталей, из-за тех небольших ошибок, которые у нас есть и которые мы еще не исправили в ходе нашей работы. Именно за эти детали в Европе наказывают.

Вот такая команда, у которой есть опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы, – пожалуйста. Все это здесь дает о себе знать. Оно тычет нам носом и показывает: вот в чем проблема. Мы это понимаем.

– Заходил ли президент в раздевалку? Какие слова поддержки он, возможно, сказал? И что он об этом думает?

– Да, конечно, президент всегда с командой. Я понимаю его волнение. Очень хотелось его порадовать, потому что он действительно создает для нас такие условия, о которых в это время, в период войны, можно только мечтать. Президент, как всегда, был спокоен. Он поддержал команду. Он подчеркнул, что в следующем году мы должны быть сильнее. Это на 100%. Это классные слова, слова поддержки.

Но мы также должны все вместе понимать: то, что делает для нас президент, – мы должны дарить ему те эмоции, чтобы он был очень доволен. К сожалению, сегодня порадовать нашего президента и наших болельщиков у нас не получилось. И приходится говорить одно и то же: когда украинская команда вылетает из еврокубков, будем работать на следующий год.

– Еще хотелось бы поговорить о моменте с Краснопиром, когда он пробивал буквально с нескольких метров. Что вы тогда подумали? И не опустились ли у вас в тот момент окончательно руки?

– Знаете, я хочу ребят похвалить. У нас тоже были надежды, потому что когда у тебя численное преимущество, ты понимаешь, что будешь у ворот соперника. Такие моменты, конечно, хочется реализовывать. Но я считаю, что там был очень сложный момент. Он делал это в подкате. Если бы он забил в тот момент, возможно, нам удалось бы спасти игру. Но я снова подчеркну: пожалуй, не те моменты, которые мы не реализовали, определили нашу сегодняшнюю игру.

– Что вы сказали команде в перерыве, чтобы как-то зарядить ее, мотивировать на второй тайм?

– Мы исправили ошибки. То, что мы делали в первом тайме, – это, в принципе, был наш план на игру. И мы говорили, в чем должны улучшиться.

Когда мы играем на нападающего или когда соперник дает много времени нашим центральным защитникам, мы делаем акцент на том, что должны играть чуть разнообразнее: играть на нападающего, закидывать мяч в пространство на восьмерку или переводить на другой фланг и там создавать численное преимущество. К сожалению, мы доходили до флангов, выходили на подачу, были вбегания, но не было завершения.

То мы не подаем, то именно те моменты, которые были сегодня в матче, не можем реализовать. Для этого нужно терпение. Особенно – правильное распознавание ситуации. Во-первых. Во-вторых, уверенность при работе с мячом. Менять фланги – это тоже очень важно.

В принципе, мы уже в первом тайме были бы гораздо качественнее и спокойнее с мячом, если бы проявили чуть больше терпения. А после удаления было очень много агонии. Мы перестроились, перешли на двух нападающих, на схему 3–5–2. Но, конечно, из этого мы должны были извлекать больше пользы.

Нам нужно было больше касаний. Нужно было доходить до флангов, быть там агрессивными, заставлять соперника бороться за мяч. Самое главное – штрафная площадь. Мы хотели, чтобы она была заполнена нашими двумя нападающими, плюс вбеганиями инсайдеров и закрытием латералями. Но, понимаете, у нас это не получилось. Мы очень часто торопились, мало меняли фланги и принимали неправильные решения в простых ситуациях.

Видеообзор матча Копенгаген – Полесье (2:1)