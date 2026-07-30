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  4. БАБЕНКО: «Вроде все было: и красная, и все вроде бы складывалось хорошо»
Лига конференций
30 июля 2026, 05:29 |
129
0

БАБЕНКО: «Вроде все было: и красная, и все вроде бы складывалось хорошо»

Капитан Полесья прокомментировал поражение команды от Копенгагена в Q2 Лиги конференций

30 июля 2026, 05:29 |
129
0
БАБЕНКО: «Вроде все было: и красная, и все вроде бы складывалось хорошо»
ФК Полесье. Руслан Бабенко
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Капитан и хавбек Полесья Руслан Бабенко прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги конференций после поражения от Копенгагена (1:2) в ответном матче второго раунда отбора:

– Что самое важное сказали президент «Полесья» и тренер в раздевалке? То, что запомнилось и врезалось в память.

– Президент сказал: пусть это будет самым худшим, что случилось с нами здесь и сейчас. Пусть это будет самым худшим – и двигаемся дальше. Очень обидно. Ничего нового он не сказал, но поддержал. Очень жаль. Ещё раз вам скажу.

– Третий подряд вылет клуба из еврокубков – это немного как замкнутый круг. «Полесье» всегда попадает на сильную команду и не может поднять свой клубный коэффициент. Что с этим будем делать?

– Ой, я вам ничего нового не скажу. Да, сильная команда, но мы были сильнее. Но нам чего-то не хватает. На 100% — это ментальность, наш менталитет. Надо... Мы допустили досадные ошибки, играли не раскованно.

Вроде бы всё получалось, но в третьей зоне не смогли найти последнее решение, завершение. Этого не было. Возможно, принимали какие-то неправильные решения. И всё. Ничего нового вам не скажу.

– Что считаете сегодня ключевым в поражении? Что не позволило пройти дальше, чего не хватило?

– Можно сказать на 100%: психология, менталитет. И мы совершаем очень досадные ошибки в обороне. Это, знаете, такая пустота внутри.

Мне очень жаль, потому что мы целый год много работали. Мы были уверены, что сможем пройти эту команду, и мы это показывали. Вроде бы всё было: и красная карточка, и всё вроде бы складывалось хорошо. Но потом мы снова не смогли найти себя.

@megogo_sport_ua Післяматчевий коментар Руслана Бабенка ✍️ #ЛігаКонференцій #Бабенко #Полісся ♬ оригінальний аудіозапис - MEGOGO СПОРТ
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Руслан Бабенко Лига конференций Полесье Житомир Копенгаген Копенгаген - Полесье
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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