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  4. РОТАНЬ: К сожалению, эта потеря стала для нас ключевой. Вы сами все видели
Лига конференций
30 июля 2026, 04:37 |
538
0

РОТАНЬ: К сожалению, эта потеря стала для нас ключевой. Вы сами все видели

Комментарий наставника Полесья – о травме Сарапия и поражении от Копенгагена в Q2 ЛК

30 июля 2026, 04:37 |
538
0
РОТАНЬ: К сожалению, эта потеря стала для нас ключевой. Вы сами все видели
ФК Полесье. Руслан Ротань
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Главный тренер Полесья Руслан Ротань в интервью пресс-службе команды рассказал о травме Эдуарда Сарапия и поражении от Копенгагена в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций:

– Напевно, дуже складно починати матч, коли доводиться робити зміну. Зламався Едуард Сарапій – центрбек. Коли ви про це дізналися, що за характер травми?

– По-перше, Едік, скажімо так, отримав травму трішки раніше, під час тренувального процесу на початку тижня відчув [біль]. Була надія, що він зможе грати, але ми були готові до плану Б. Він вийшов на розминку, по суті, перший день, як почав розминатися, але відчув біль і не зміг зіграти у цьому матчі. Звісно, що, на жаль, ця втрата стала для нас ключовою. Ви самі все бачили.

– Що зараз коїться у вас на душі? Що хочеться сказати насамперед?

– Завжди пустота. Я прекрасно розумію все, що у нас є на цей час. Ми маємо дуже класну команду, дуже класний потенціал, але ми ще не доросла команда. Ми не з тим менталітетом, щоб грати у Європі. Ми не робимо висновки з тих помилок, що у нас є. А на євроарені з такими командами, я вважаю, що вони завжди там... Як там кажуть? Де тонко, там і рветься. Сьогодні у нас так і вийшло.

Ротань поставил Сарапия в стартовом составе, но за несколько минут до начала встречи пришлось заменить Эдуарда на Гиорги Майсурадзе. Майсурадзе вышел на правый фланг и в середине первого тайма привез пенальти в ворота Полесья после неудачного подката.

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Руслан Ротань Эдуард Сарапий Гиорги Майсурадзе Полесье Житомир Копенгаген Копенгаген - Полесье Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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