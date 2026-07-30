РОТАНЬ: К сожалению, эта потеря стала для нас ключевой. Вы сами все видели

Главный тренер Полесья Руслан Ротань в интервью пресс-службе команды рассказал о травме Эдуарда Сарапия и поражении от Копенгагена в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций:

– Напевно, дуже складно починати матч, коли доводиться робити зміну. Зламався Едуард Сарапій – центрбек. Коли ви про це дізналися, що за характер травми?

– По-перше, Едік, скажімо так, отримав травму трішки раніше, під час тренувального процесу на початку тижня відчув [біль]. Була надія, що він зможе грати, але ми були готові до плану Б. Він вийшов на розминку, по суті, перший день, як почав розминатися, але відчув біль і не зміг зіграти у цьому матчі. Звісно, що, на жаль, ця втрата стала для нас ключовою. Ви самі все бачили.

– Що зараз коїться у вас на душі? Що хочеться сказати насамперед?

– Завжди пустота. Я прекрасно розумію все, що у нас є на цей час. Ми маємо дуже класну команду, дуже класний потенціал, але ми ще не доросла команда. Ми не з тим менталітетом, щоб грати у Європі. Ми не робимо висновки з тих помилок, що у нас є. А на євроарені з такими командами, я вважаю, що вони завжди там... Як там кажуть? Де тонко, там і рветься. Сьогодні у нас так і вийшло.

Ротань поставил Сарапия в стартовом составе, но за несколько минут до начала встречи пришлось заменить Эдуарда на Гиорги Майсурадзе. Майсурадзе вышел на правый фланг и в середине первого тайма привез пенальти в ворота Полесья после неудачного подката.