КРУШИНСКИЙ: «Очень досадно. Вообще внутри пусто, если честно»

Защитник житомирского Полесья Борис Крушинский в комментарии для пресс-клужбы команды прокомментировал поражение от Копенгагена (1:2) в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций:

– Немножко не хватило команде в прошлом сезоне в поединке с «Фиорентиной», и немного не хватило теперь.

– Это опыт. «Копенгаген» – опытные футболисты. Так же, как вы сказали за «Фиорентину». У них тоже опытные футболисты. Но я считаю, что Копенгаген мы переиграли в двух играх. Мы доминировали. Просто нужно было забивать свои моменты и поменьше ошибок совершать в обороне. И, думаю, успех был бы.

– Очень обидно на душе, если честно?

– Да, очень досадно. Вообще внутри пусто, если честно.

Полесье завершило выступление в Лиге конференций, проиграв противостояние Копенгагену со счетом 4:5 (3:3, 1:2) по сумме двух матчей.