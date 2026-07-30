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  4. КРУШИНСКИЙ: «Очень досадно. Вообще внутри пусто, если честно»
Лига конференций
30 июля 2026, 04:21 | Обновлено 30 июля 2026, 04:37
196
0

КРУШИНСКИЙ: «Очень досадно. Вообще внутри пусто, если честно»

Комментарий защитника Полесья после поражения от Копенгагена в Q2 Лиги конференций

30 июля 2026, 04:21 | Обновлено 30 июля 2026, 04:37
196
0
КРУШИНСКИЙ: «Очень досадно. Вообще внутри пусто, если честно»
ФК Полесье. Борис Крушинский
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Защитник житомирского Полесья Борис Крушинский в комментарии для пресс-клужбы команды прокомментировал поражение от Копенгагена (1:2) в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций:

– Немножко не хватило команде в прошлом сезоне в поединке с «Фиорентиной», и немного не хватило теперь.

– Это опыт. «Копенгаген» – опытные футболисты. Так же, как вы сказали за «Фиорентину». У них тоже опытные футболисты. Но я считаю, что Копенгаген мы переиграли в двух играх. Мы доминировали. Просто нужно было забивать свои моменты и поменьше ошибок совершать в обороне. И, думаю, успех был бы.

– Очень обидно на душе, если честно?

– Да, очень досадно. Вообще внутри пусто, если честно.

Полесье завершило выступление в Лиге конференций, проиграв противостояние Копенгагену со счетом 4:5 (3:3, 1:2) по сумме двух матчей.

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Борис Крушинский Полесье Житомир Копенгаген Копенгаген - Полесье Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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