Борис КРУШИНСКИЙ: «Копенгаген ничего не создал»
Полузащитник «Полесья» прокомментировал поражение от «Копенгагена»
Полузащитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский прокомментировал поражение от датского «Копенгагена» (1:2, 4:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций.
– Эмоции негативные, потому что мы вылетаем из Лиги конференций. Хотелось бы остаться. Мы могли это сделать. В первой игре мы не реализовали много моментов и допустили ошибки в обороне. Приехали сюда, здесь «Копенгаген» тоже ничего не создал, можно сказать, но реализовал все свои моменты, а мы, опять же, не реализовали свои. Мы проиграли 1:2 и вылетаем. Грустно сейчас, если честно. Не хотелось бы так. После первой игры у нас были большие шансы, большие надежды, но, к сожалению, мы вылетаем.
– Что, по-твоему, сегодня сыграло ключевую роль?
– Не могу сказать. Думаю, наша ошибка в обороне, их болельщики. Они играли дома, им было комфортнее. В предыдущем матче нам было легче играть дома. Они реализовали свои моменты.
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