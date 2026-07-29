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  4. Борис КРУШИНСКИЙ: «Копенгаген ничего не создал»
Лига конференций
29 июля 2026, 23:59 | Обновлено 30 июля 2026, 00:02
356
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Борис КРУШИНСКИЙ: «Копенгаген ничего не создал»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал поражение от «Копенгагена»

29 июля 2026, 23:59 | Обновлено 30 июля 2026, 00:02
356
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Борис КРУШИНСКИЙ: «Копенгаген ничего не создал»
ФК Полесье. Борис Крушинский
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Полузащитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский прокомментировал поражение от датского «Копенгагена» (1:2, 4:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

– Эмоции негативные, потому что мы вылетаем из Лиги конференций. Хотелось бы остаться. Мы могли это сделать. В первой игре мы не реализовали много моментов и допустили ошибки в обороне. Приехали сюда, здесь «Копенгаген» тоже ничего не создал, можно сказать, но реализовал все свои моменты, а мы, опять же, не реализовали свои. Мы проиграли 1:2 и вылетаем. Грустно сейчас, если честно. Не хотелось бы так. После первой игры у нас были большие шансы, большие надежды, но, к сожалению, мы вылетаем.

– Что, по-твоему, сегодня сыграло ключевую роль?

– Не могу сказать. Думаю, наша ошибка в обороне, их болельщики. Они играли дома, им было комфортнее. В предыдущем матче нам было легче играть дома. Они реализовали свои моменты.

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Борис Крушинский Копенгаген Полесье Житомир Лига конференций Копенгаген - Полесье
Дмитрий Вус Источник: MEGOGO
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Копенгаген нічого не створив, просто перемогли 2:1....
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в них 4 удара 2 гола --смотри на табло --как можно выигрывать если не бить по воротам 
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