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  4. Руслан РОТАНЬ: «Уверен на 99%, что мы должны были проходить эту команду»
Лига конференций
29 июля 2026, 23:06 |
1093
10

Руслан РОТАНЬ: «Уверен на 99%, что мы должны были проходить эту команду»

Наставник «волков» дал комментарий после игры

29 июля 2026, 23:06 |
1093
10 Comments
Руслан РОТАНЬ: «Уверен на 99%, что мы должны были проходить эту команду»
sport.ua
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после поражения от «Копенгагена» (1:2) отметил, что житомиряне должны были проходить дальше.

– Смущает то, что те же люди на тренировке получают кнут, который не любят у нас в Украине, ты подчеркиваешь, подчеркиваешь и подчеркиваешь... А потом в таких матчах такое случается.

Это футбол. Это я понимаю, потому что прошел этот путь футболиста и уже смотрю как тренер на это. Если бы игроки это тоже понимали, поверьте, сегодня были бы все довольны. Я скажу уверен на 99%, что мы должны были проходить эту команду, если брать два матча. Жаль этого нереализованного потенциала, – передает из Дании слова тренера корреспондент Sport.ua.

«Полесье» уступило «Копенгагену» по сумме двух встреч и выбыло из еврокубков.

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Руслан Ротань Копенгаген Лига Европы Полесье Житомир Копенгаген - Полесье
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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Комментарии 10
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+7
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... але отой 1% застряг як кістка в горлі...
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+2
ганьба
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+1
клоун
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+1
Вротань, не позорься хотя бы!
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0
2 августа получите в Одессе--сюрприз
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0
А я вважаю, що Ротань прбудував гру команди, яка краще виглядала за Копенгаген, возила його, і просто не пройшла через дитячі помилки. Коли таке було, що за гру не було соромно?
Його б в Динамо тренером, думаю поставив би нормальну гру. З Олександрією казали що випадковість, тепер він створив команду в Житомирі. Чесно, не вірив в нього як тренера, тепер змінив свою думку. Команда грала симпатично, в романтичний футбол, особливо 1 матч. Дуже шкода
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-3
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