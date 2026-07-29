Руслан РОТАНЬ: «Уверен на 99%, что мы должны были проходить эту команду»
Наставник «волков» дал комментарий после игры
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после поражения от «Копенгагена» (1:2) отметил, что житомиряне должны были проходить дальше.
– Смущает то, что те же люди на тренировке получают кнут, который не любят у нас в Украине, ты подчеркиваешь, подчеркиваешь и подчеркиваешь... А потом в таких матчах такое случается.
Это футбол. Это я понимаю, потому что прошел этот путь футболиста и уже смотрю как тренер на это. Если бы игроки это тоже понимали, поверьте, сегодня были бы все довольны. Я скажу уверен на 99%, что мы должны были проходить эту команду, если брать два матча. Жаль этого нереализованного потенциала, – передает из Дании слова тренера корреспондент Sport.ua.
«Полесье» уступило «Копенгагену» по сумме двух встреч и выбыло из еврокубков.
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