Руслан РОТАНЬ: «Уверен на 99%, что мы должны были проходить эту команду»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после поражения от «Копенгагена» (1:2) отметил, что житомиряне должны были проходить дальше.

– Смущает то, что те же люди на тренировке получают кнут, который не любят у нас в Украине, ты подчеркиваешь, подчеркиваешь и подчеркиваешь... А потом в таких матчах такое случается.

Это футбол. Это я понимаю, потому что прошел этот путь футболиста и уже смотрю как тренер на это. Если бы игроки это тоже понимали, поверьте, сегодня были бы все довольны. Я скажу уверен на 99%, что мы должны были проходить эту команду, если брать два матча. Жаль этого нереализованного потенциала, – передает из Дании слова тренера корреспондент Sport.ua.

«Полесье» уступило «Копенгагену» по сумме двух встреч и выбыло из еврокубков.