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  4. РОТАНЬ: «У нас нет недооценки. Копенгаген – команда уровня Лиги чемпионов»
Лига конференций
29 июля 2026, 17:23 | Обновлено 29 июля 2026, 17:37
54
0

РОТАНЬ: «У нас нет недооценки. Копенгаген – команда уровня Лиги чемпионов»

Главный тренер Полесья дал пресс-конференцию перед матчем Q2 Лиги конференций

29 июля 2026, 17:23 | Обновлено 29 июля 2026, 17:37
54
0
РОТАНЬ: «У нас нет недооценки. Копенгаген – команда уровня Лиги чемпионов»
ФК Полесье. Руслан Ротань
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Главный тренер Полесья Руслан Ротань дал пресс-конференцию перед гостевым матчем Q2 Лиги конференций против датского Копенгагена (после 3:3 в первой игре):

– Я уверен, нет никакой дерзости или факторов недооценки соперника. Это команда уровня Лиги чемпионов. Я уверен, что сейчас мы на этапе, когда изучили друг друга еще лучше. Это добавит матчу больше агрессии в действиях обеих команд. Поэтому такие слова, если они и звучали от моих футболистов, наверное, были неправильно интерпретированы или сказаны на эмоциях после матча. Мы ждем очень тяжелой игры, однозначно. Мы это понимаем. Это будет матч, который решит дальнейшую судьбу выхода для каждой из команд. Настрой на матч будет как у нас, так и у Копенгагена.

Мы в матчах на евроарене не можем допускать таких ошибок в обороне, которые повторялись у нас на протяжении сборов. Мы уже должны быть мужиками, должны понимать степень ответственности этого матча. Это противостояние из двух матчей: выиграл – прошел дальше. Это важный день, и в этом матче нужно иметь максимальное внимание и концентрацию. Все эти качества относятся к каждому игроку, о котором я говорил. Одному не хватало концентрации (молодой игрок, еще не все понимает), у другого с мотивацией все в порядке, но есть проблемы в завершающей фазе. Над этим нужно работать, и на тренировках я акцентирую на этом внимание. Это рабочие моменты, в которых мы все должны становиться взрослее. Это важный фактор – фактор результата. Когда у тебя есть все эти качества, ты добиваешься результата.

Думаю, этот матч мало чем будет отличаться от предыдущего. Единственное – однозначно ждем от Копенгагена более агрессивной игры, потому что они играют дома, у них будет большая торсида (большое количество болельщиков), мы это понимаем. Но на нас это не должно давить. Мы давно не играли при таких трибунах, где много болельщиков. Что касается владения мячом и развития атак – мы должны быть спокойными. Нужно отметить, что в обороне у Копенгагена есть проблемы, но у них очень сильный атакующий потенциал впереди. Мы это понимаем. Поэтому и в первом матче было забито много голов. Это говорит как о силе соперника, так и об ошибках в обороне. Мы должны становиться лучше в оборонительных действиях. Это матч, в котором каждая из команд будет стремиться победить. Это касается как Копенгагена, так и нас.

Проблемы с реализацией? Это говорит об одном: над этим нужно работать. У нас действительно есть проблемы в оборонительных действиях. Но, еще раз подчеркну, это касается не конкретно вратаря или защитников – это касается всей команды. Против мяча играют все. Очень важно сохранять компактность и начинать сверху, тогда будет порядок и сзади. Это зависит от стиля нашей игры. Мы это прекрасно понимаем. Понимаем и то, что это нужно улучшать и работать над этим. Другого выхода нет: только работать и все исправлять.

Серия пенальти? Все возможно. Мы должны быть готовы как к дополнительному времени, так и к серии пенальти. Матч может сложиться по-разному, поэтому мы готовы ко всему. На сборах мы поработали очень хорошо: у нас были отличные условия и качественные спарринги. Готовимся ко всему. Мы должны понимать две вещи. Первое: атмосфера на стадионе не должна давить – мы должны воспринимать это так, что зритель пришел посмотреть на нас. Второе: нужно понимать важность этого матча, ведь это игра за выход в следующий этап. Дома трибуны оказывают определенное влияние. Но если команда готова пройти этого соперника, уверена в себе и провела работу над ошибками первого матча, то обращать на это внимание не нужно. Как для нас, так и для Копенгагена цель одна – выход в следующий раунд.

ВИДЕО. Пресс-конференция Руслана Ротаня перед игрой Полесья против Копенгагена

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Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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