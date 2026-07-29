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Лига конференций
29 июля 2026, 14:43 | Обновлено 29 июля 2026, 14:46
366
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Игровой день Q2 Лиги конференций. Полесье проведет матч с Копенгагеном

Вечером 29 июля состоятся ответные матчи 2-го квалификационного раунда ЛК

29 июля 2026, 14:43 | Обновлено 29 июля 2026, 14:46
366
2 Comments
Игровой день Q2 Лиги конференций. Полесье проведет матч с Копенгагеном
ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань
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​Вечером 29 июля продолжается квалификация Лиги конференций 2026/27.

В этот день состоятся ответные матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛК.

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Во втором квалификационном раунде Лиги конференций выступают 98 команд, которые распределены на 49 пар. Четыре ответных матча состоялись 28 июля, три пары сыграют 29 июля, а остальные команды проведет поединки 30 июля.

Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо сначала преодолеть этот раунд, а затем пройти еще два квалификационных раунда.

29 июля в 20:00 житомирское Полесье на выезде сыграет с Копенгагеном из Дании

Первая игра в словацком городе Кошице завершилась результативной ничьей (3:3). Победитель противостояния выйдет в Q3 ЛК на победителя пары Гетеборг (Швеция) / Левадия (Эстония) – 1:2 в первой игре.

30 июля в 21:30 черкасский ЛНЗ в гостях встретится с бельгийским Гентом

Первая игра в польском городе Плоцк на Orlen Stadion завершилась вничью (0:0). Победитель выйдет в Q3 ЛК на победителя пары Дебрецен (Венгрия) / Пюник (Армения) – 1:0 в первой игре.

Поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа. Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Первые матчи

Матчи 28 июля 2026

  • 20:00. Аполлон (Кипр) – Дила Гори (Грузия) – 3:0 (первый матч – 4:0)
  • 20:00. Рига (Латвия) – Вардар (Северная Македония) – 5:2 д.в. (первый матч – 3:2)
  • 20:30. ЦСКА 1948 (Болгария) – Спартак Т (Словакия) – 0:0 (пен. 5:3) [первый – 0:0]
  • 21:00. Дрита (Косово) – Флориана (Мальта) – 2:1 д.в. [первый матч – 1:1]

Матчи 29 июля 2026

  • 17:00. Дукаджини (Косово) – Лугано (Швейцария) [первый матч – 0:1]
  • 20:00. Копенгаген (Дания) – Полесье Житомир (Украина) [первый матч – 3:3]
  • 21:30. Рапид Вена (Австрия) – Санта-Колома (Андорра) [первый матч – 3:1]

Пары 2-го раунда квалификации ЛК

Инфографика

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❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ ответного матча 2-го раунда квалификации 🏆 Лиги конференций между командами Копенгаген и Полесье, который пройдет 29 июля в 20:00 (после ничьей 3:3 в первой игре)
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Николай Степанов Sport.ua
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Пройдуть,я думаю презік бабла кучу пообіцяв,якщо будуть в основі лізі конференції 
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Тримаємо кулаки за Полісся!!! І за новий стадіон в Житомирі(останнє - жарт)
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