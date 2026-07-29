Мальдини переоценил себя. Его репутация – не синоним вседозволенности

Сборная Италии – четырехкратный чемпион мира по футболу – в последнее время неизменно переживает то, что принято называть «днем сурка». Судите сами: начиная с ЧМ-2018 итальянцы, которых традиционно принято причислять к топовым сборным европейского континента, постоянно оказываются неспособны квалифицироваться на мировое первенство. Вот уже три мундиаля кряду болельщики не видели некогда грозную сборную Италии среди лучших сборных планеты, и всякий раз у «Скуадры Адзурры» на то есть объективные причины…

Последний отборочный цикл (на ЧМ-2026) сборная Италии начинала под руководством Лучано Спаллетти, а заканчивала уже с Дженнаро Гаттузо, но в плей-офф квалификации неожиданно потерпела фиаско от Боснии и Герцеговины. Этот провал стоил Гаттузо должности главного тренера, которая до вчерашнего дня в сборной Италии оставалась вакантной и обрастала скандальными деталями и подробностями.

Третье кряду отсутствие итальянцев на чемпионате мира по футболу привело к тому, что в стране начали формироваться категоричные настроения о необходимости тотальных реформ. А доверить их проведение общественность, что вполне логично в подобных случаях, порывалась человеку с невероятным авторитетом, к которому бы возникало безграничное доверие. И таковой нашелся: им стал легендарный в прошлом защитник «Милана» Паоло Мальдини – человек-легенда, чей трудный, но вроде как справедливый характер всегда казался большим достоинством. Проще говоря, именно Мальдини был самым авторитетным человеком в современном итальянском футболе, которому можно было бы доверить инициацию процесса масштабной революции и перезагрузки во всем этом движении.

11 июля Паоло Мальдини был официально назначен техническим директором Федерации футбола Италии. Его советником стал экс-партнер по «Милану» бразилец Леонардо, и эта «сладкая парочка» фактически получила полный карт-бланш на поиск и назначение нового главного тренера «Скуадры Адзурры». Но методы Мальдини оказались, мягко говоря, неэффективными. Его непреклонность и нежелание проявлять гибкость в итоге привели к тому, что Паоло подал в отставку менее чем через две недели, прошедших с момента его назначения.

Почему это случилось? Все довольно просто – Мальдини не учел, что его безупречная доселе репутация вовсе не является синонимом вседозволенности, и не позволяет в буквальном понимании делать все, что заблагорассудится.

Совсем недавно Федерация футбола Италии получила нового президента – 67-летнего Джованни Малаго. Тот получил престижный футбольный пост, прежде всего, благодаря консолидированной поддержке абсолютно разрозненных групп, которые зачастую имеют диаметрально противоположные друг другу интересы и логику принятия решений. Но в этот раз Малаго получил доверие именно как человек, способный на уровне большой политики наладить отношения со всеми группами и выстроить работу Федерации таким образом, чтобы это была структура, правильно реагирующая на самые резонансные вызовы и учитывающая настроения общественности.

Для такой работы нужен человек, имеющий специальные навыки и умеющий договариваться. На одном авторитете как у Мальдини, тем более еще и с такой твердостью убеждений, что-либо изменить вряд ли бы удалось. И очень скоро Паоло прочувствовал это на собственной «шкуре».

Сразу после назначения в Федерацию футбола Италии Мальдини инициировал переговоры с Карло Анчелотти. Именно действующего наставника сборной Бразилии легендарный экс-бек «Милана» хотел видеть во главе «Скуадры Адзурры». Но Анчелотти отказал, дав понять, что намерен продолжить сотрудничество с «селесао». После этого Паоло начал работать над еще одним сюрреалистичным вариантом – приглашением Пепа Гвардиолы. Но и тут потерпел неудачу, так как экс-тренер «Манчестер Сити» изъявил желание отдохнуть и на какое-то время взять паузу в ремесле.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти (слева) рядом с Паоло Мальдини

Когда договориться с двумя титанами современного тренерского цеха не удалось Мальдини вдруг шарахнуло в сторону экс-партнера по «Милану» Андреа Пирло. Его кандидатура на фоне Анчелотти и Гвардиолы выглядела, мягко говоря, странной и крайне скромной, но удивительно другое – Мальдини на этот раз решил идти, как принято говорить в таких случаях, до победного конца. Даже когда Джованни Малаго дал понять, что из-за связей с российскими букмекерами кандидатура Пирло является неприемлемой, Паоло не стал «сдавать назад». Он просто начал говорить языком ультиматумов, сочтя, что обещанные ему условия относительно автономности в вопросе выбора главного тренера были нарушены.

Малаго попытался уговорить Мальдини проявить гибкость, напоминая, что на уровне национальной сборной политические риски выше, чем при решениях внутри клубов, и что последнее слово всегда остается за президентом Федерации, но Паоло проявил категоричность и непреклонность, граничащую с бычьим упрямством. Фактически произошло то, что Мальдини попросту переоценил себя и собственные возможности. Его темперамент и чрезмерная самоуверенность сыграли не только против самого Паоло, но в какой-то степени и против интересов всего итальянского футбола, так как скандальная отставка легенды точно не сыграет в плюс Федерации футбола и «Скуадре Адзурре».

Мальдини хотел провести широкую перезагрузку в итальянском футболе, но его выбор в пользу Пирло после провалов в переговорах с Анчелотти и Гвардиолой, которые некоторые итальянские инсайдеры открыто характеризуют как неподготовленные и проведенные непрофессионально, выглядел, мягко говоря, странным, а нежелание слышать справедливые аргументы против назначения Андреа – абсурдным.

Хуже всего то, как Мальдини уходил с должности спортивного директора. Он публично обвинил новое руководство Федерации, которое ранее и поддержало его назначение, в непрофессионализме, а также напророчил продолжение проблем для итальянского футбола.

«Это печальный день для итальянского футбола, поскольку он опустился ниже, чем когда-либо, и все из-за отсутствия профессионализма в Федерации. Мы останемся на этом низком уровне, пока Малаго будет президентом. Это правда. Мы с Леонардо сделали все, что могли, но поверьте мне: нас уже не спасти», – заявил Мальдини.

Эти слова вряд ли достойны уст настоящей легенды, но они прозвучали… Кто знает, возможно, когда-то болельщики и эксперты из Италии сочтут, что Мальдини был прав, но пока все выглядит так, что Паоло просто не годен для работы спортивным директором или руководителем Федерации футбола Италии. Его непреклонность во взглядах, наверное, останутся его личным преимуществом, но есть роли и должности, где лучше не быть непреклонным, проявляя гибкость и понимание процессов, с которыми ты мог и не успеть как следует разобраться.

Впрочем, итальянским футболистам, которых принято называть и считать тамошними легендами, свойственно некое самолюбование на грани нарциссизма, не позволяющее признавать собственные же ошибки. Тот же Пирло после того, как стало понятно, что его не поставят тренером сборной Италии, так и не сумел сыграть красиво хотя бы в словесной плоскости, заявив буквально следующее: «Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны».

Что ж, яркая и достойная игра на футбольном поле – это вовсе не гарантия наличия ума, сострадания и понимания происходящего в мире. И как минимум украинские болельщики в сложившейся ситуации вряд ли станут на сторону легендарных экс-футболистов Мальдини и Пирло, а поддержат позицию функционера Малаго.