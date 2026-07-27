Проработали 10 дней. Мальдини и Леонардо уходят из федерации из-за скандала

Паоло Мальдини и Леонардо ушли со своих постов технического директора и советника Итальянской федерации футбола.

Решение покинуть проект было принято всего через 10 дней после начала работы из-за того, что президент федерации Джованни Малаго был против назначения Андреа Пирло новым главным тренером сборной Италии.

Пирло был близок к получению должности наставника «скуадры адзурры», но не получил ее из-за связей с российской букмекерской компанией.