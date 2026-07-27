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  4. Проработали 10 дней. Мальдини и Леонардо уходят из федерации из-за скандала
Италия
27 июля 2026, 20:20 |
1729
2

Проработали 10 дней. Мальдини и Леонардо уходят из федерации из-за скандала

В итальянском футболе очередной скандал и новые отставки

27 июля 2026, 20:20 |
1729
2 Comments
Проработали 10 дней. Мальдини и Леонардо уходят из федерации из-за скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини
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Паоло Мальдини и Леонардо ушли со своих постов технического директора и советника Итальянской федерации футбола.

Решение покинуть проект было принято всего через 10 дней после начала работы из-за того, что президент федерации Джованни Малаго был против назначения Андреа Пирло новым главным тренером сборной Италии.

Пирло был близок к получению должности наставника «скуадры адзурры», но не получил ее из-за связей с российской букмекерской компанией.

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Паоло Мальдини Леонардо Андреа Пирло сборная Италии по футболу Джованни Малаго
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Подпарашинцев слегка помяли.
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+2
Не розумію, навіщо Пірло потрібно було все це лайно? Чи йому грошей не вистачає? Навіть західний толерастний світ не оцінив.
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-1
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