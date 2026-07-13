Не Конте с Манчини. Сборную Италии могут доверить неопытному тренеру

Андреа Пирло стал новым фаворитом на пост главного тренера сборной Италии, поскольку новые чиновники федерации футбола Италии Паоло Мальдини и Леонардо надеются воссоединиться со своим бывшим одноклубником по «Милану».

Мальдини вместе со своим консультантом Леонардо теперь отвечает за выбор тренерского штаба, который займет место на тренерской скамейке сборной Италии в начале ее кампании в Лиге наций в сентябре.

До сих пор главными претендентами на возвращение на пост главного тренера были Антонио Конте и Роберто Манчини, а также рассматривалась смелая идея обратиться к Пепу Гвардиоле.

47-летний Пирло в настоящее время работает тренером в Дубае в «Юнайтед ФК». Его тренерский опыт ограничивается работой в «Ювентусе» в сезоне 2020/21, где он выиграл Кубок Италии, затем в турецкой Суперлиге с «Карагюмрюком» и непродолжительным периодом в «Сампдории», который завершился в августе 2024 года.