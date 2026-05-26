  4. «За деньги это не купишь». Позорный поступок Пирло получил реакцию в Италии
«За деньги это не купишь». Позорный поступок Пирло получил реакцию в Италии

Политик Пина Пичерно жестко раскритиковала бывшую звезду Скуадры Адзурры

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Позорное поведение двух бывших звезд сборной Италии – Андреа Пирло и Марко Матерацци – не осталось незамеченным на Апеннинах. Накануне экс-футболисты прибыли на россию, где посетили футбольный матч и приняли участие в медиа-мероприятиях с местными пропагандистами и прокремлевскими деятелями.

Поездку Пирло и Матерацци на болота прокомментировала вице-президент Европейского парламента, известная итальянская политик Пина Пичерно. Она напомнила, что в день визита соотечественников в страну-террориста Украина подверглась массированному ракетно-дроновому удару.

«Есть одна вещь, которую не нужно проверять, потому что она всегда была очевидной. Деньги могут купить многое, они могут даже, как ни странно, заставить чемпиона мира раздавать автографы на мячах в Москве в то самое время, когда этот преступный режим беспорядочно убивает гражданских и угрожает европейским странам. Зато то, чего деньги не могут купить, – это авторитет, позиция, умение вести себя в мире с честью и достоинством. Очень жаль, что Пирло, очевидно, этого не понял», – написала Пичерино в X.

Между тем пользователи соцсетей активно призывают наложить на Пирло и Матерацци санкции за поддержку террористического режима.

Андреа Пирло Марко Матерацци
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Цікаво Шевченко вже подзвонив дурню пірлові 
