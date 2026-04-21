Капелло нашел нового Пирло для Ювентуса

Бывший тренер «Милана», «Реала», «Ромы», «Ювентуса» и сборной Англии Фабио Капелло считает, что после подписания контракта с Бернарду Силвой у туринского клуба будут все шансы на Скудетто.

«Я думаю, что у «Ювентуса» больше шансов побороться за титул в следующем году. У Лучано Спаллетти больше игроков в расцвете сил, он завершает сезон на подъеме, а продление контрактов тренера, Кенана Йылдыза, Уэстона Маккенни и Мануэля Локателли доказывает, что у клуба есть четкие планы. Продление контрактов ключевых фигур также дает чувство уверенности, избегая тревожных трансферных слухов», – заявил Капелло.

«Я всегда говорил, что вам не нужно пять или шесть новых приобретений, достаточно двух или трех игроков высокого уровня. Я бы выбрал Бернарду Силву в «Ювентус», потому что он всегда оказывается в нужном месте в нужное время, и в 31 год он все еще может изменить ход событий в Серии А. Приход Бернарду Силвы может оказать такое же влияние, как и приход Пирло в «Ювентус» Антонио Конте», – добавил мэтр.

Бернарду Силва станет свободным агентом в конце сезона, поскольку подтверждено, что он не будет продлевать свой контракт с «Манчестер Сити» после 30 июня.