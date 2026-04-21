Капелло дал совет Реалу, что нужно изменить для лучших результатов

Известный итальянский тренер Фабио Капелло проанализировал последние матчи мадридского «Реала» и указал на слабую сторону «сливочных».

По словам специалиста, одной из причин неудачных результатов «Реала» является слабая линия полузащиты.

Капелло посоветовал королевскому клубу взять пример с «Манчестер Сити» и найти игрока уровня Родри, который способен наладить игру.

«Сейчас сложный момент, потому что в «Реале», когда не побеждаешь, сразу возникают трудности. Это команда, у которой уже нет той линии полузащиты, как раньше. У них есть очень хорошие нападающие, но полузащита, которая была раньше, с ее качеством, была просто выдающейся.

Нужно покупать хороших игроков, но их немного. Посмотрите на «Манчестер Сити»: после того как Родри вернулся в строй, команда снова начала играть и побеждать. Это важные футболисты. Им нужно найти таких игроков, как Модрич и Кроос – это ключевые исполнители благодаря своему качеству и тактическому пониманию, чего немного не хватало в этом году», – заявил Капелло.

Напомним, что Фабио в течение тренерской карьеры дважды возглавлял «Реал», проведя в клубе всего два сезона. Этого времени ему хватило, чтобы завоевать два чемпионства Испании в сезонах 1996/97 и 2006/07.