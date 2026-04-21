Капелло дал совет Реалу, что нужно изменить для лучших результатов

21 апреля 2026, 14:58 | Обновлено 21 апреля 2026, 15:01
Опытный специалист указал на слабую линию полузащиты

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Известный итальянский тренер Фабио Капелло проанализировал последние матчи мадридского «Реала» и указал на слабую сторону «сливочных».

По словам специалиста, одной из причин неудачных результатов «Реала» является слабая линия полузащиты.

Капелло посоветовал королевскому клубу взять пример с «Манчестер Сити» и найти игрока уровня Родри, который способен наладить игру.

«Сейчас сложный момент, потому что в «Реале», когда не побеждаешь, сразу возникают трудности. Это команда, у которой уже нет той линии полузащиты, как раньше. У них есть очень хорошие нападающие, но полузащита, которая была раньше, с ее качеством, была просто выдающейся.

Нужно покупать хороших игроков, но их немного. Посмотрите на «Манчестер Сити»: после того как Родри вернулся в строй, команда снова начала играть и побеждать. Это важные футболисты. Им нужно найти таких игроков, как Модрич и Кроос – это ключевые исполнители благодаря своему качеству и тактическому пониманию, чего немного не хватало в этом году», – заявил Капелло.

Напомним, что Фабио в течение тренерской карьеры дважды возглавлял «Реал», проведя в клубе всего два сезона. Этого времени ему хватило, чтобы завоевать два чемпионства Испании в сезонах 1996/97 и 2006/07.

По теме:
Жирона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
РОНАЛДИНЬО: «Я счастлив знать, что людям это нравится. Мне было весело»
ФОТО. Ламин Ямаль шокировал своим поведением по дороге назад в Барселону
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Фабио Капелло
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Футбол | 21 апреля 2026, 07:10 5
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера

«Волки» проиграли 0:1

Ротань назвал две причины поражения Полесья от Шахтера
Футбол | 21 апреля 2026, 15:59 0
Ротань назвал две причины поражения Полесья от Шахтера
Ротань назвал две причины поражения Полесья от Шахтера

Команда проиграла Шахтеру

Динамо реабилитируется, ЛНЗ уступает, Шахтер побеждает
Футбол | 21.04.2026, 10:51
Динамо реабилитируется, ЛНЗ уступает, Шахтер побеждает
Динамо реабилитируется, ЛНЗ уступает, Шахтер побеждает
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Футбол | 21.04.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Футбол | 21.04.2026, 08:10
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Популярные новости
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
20.04.2026, 00:04 22
Футбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
21.04.2026, 09:28
Бокс
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 8
Футбол
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 27
Футбол
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
19.04.2026, 19:07 3
Бокс
