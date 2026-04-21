Лунин услышал вердикт от экс-тренера Реала и экс-голкипера сборной Испании
Педро Контрерас и Маноло Амиэйро поддержали голкипера сборной Украины после вылета из Лиги чемпионов
Бывший вратарь сборной Испании Педро Контрерас и экс-тренер вратарей мадридского «Реала» Маноло Амиейро стали на защиту украинца Андрея Лунина, получившего порцию критики после вылета из Лиги чемпионов.
Королевский клуб остановился на стадии 1/4 финала после поражений от немецкой «Баварии» (1:2, 3:4) – в обоих случаях ворота «сливочных» защищал украинский голкипер.
Педро Контрерас: «Куртуа уже много лет превращает чрезвычайное в привычное. Он – лучший в мире, но это не значит, что вина должна лечь на Лунина. Украинец хорошо себя проявлял, получая шанс, и его работу нужно уважать.
Предположение, что «Реал» прошел бы дальше с Тибо в воротах, может быть даже проявлением неуважения к его партнеру по команде. Это несправедливый подход, поскольку украинец не несет ответственности за то, что «Реал» вылетел из Лиги чемпионов».
Маноло Амиейро: «Нельзя и не следует винить Лунина в вылете из Лиги чемпионов. Он этого не заслуживает, это несправедливо. На самом деле он сделал несколько решающих вмешательств.
С другой стороны, следует признать, что присутствие Куртуа влияет на соперников и ухудшает эффективность их атак на ворота».
