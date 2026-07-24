Гвардиола отказался стать тренером сборной Италии. Известна причина
Наставник хочет отдохнуть
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Жузеп Гвардиола отказал Федерации футбола Италии и не захотел стать тренером национальной команды.
Испанский специалист после ухода из Манчестер Сити хочет отдохнуть и провести время с семьей, поэтому пока что не готов возвращаться к работе.
Ранее представители Федерации футбола Италии подтвердили, что сделали Гвардиоле выгодное предложение и готовы выйти за рамки привычного бюджета, чтобы заполучить такого наставника.
Сборная Италии после невыхода на ЧМ-2026 попрощалась с Дженнаро Гаттузо и находится в поисках тренера.
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