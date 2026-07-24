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Чемпионат мира
24 июля 2026, 13:25 | Обновлено 24 июля 2026, 13:38
794
2

Гвардиола отказался стать тренером сборной Италии. Известна причина

Наставник хочет отдохнуть

24 июля 2026, 13:25 | Обновлено 24 июля 2026, 13:38
794
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Гвардиола отказался стать тренером сборной Италии. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine
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По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Жузеп Гвардиола отказал Федерации футбола Италии и не захотел стать тренером национальной команды.

Испанский специалист после ухода из Манчестер Сити хочет отдохнуть и провести время с семьей, поэтому пока что не готов возвращаться к работе.

Ранее представители Федерации футбола Италии подтвердили, что сделали Гвардиоле выгодное предложение и готовы выйти за рамки привычного бюджета, чтобы заполучить такого наставника.

Сборная Италии после невыхода на ЧМ-2026 попрощалась с Дженнаро Гаттузо и находится в поисках тренера.

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Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Йому італійці пропонували 10 лямів! 10!  До речі, найвисокооплачуваний тренер на ЧМ був Анчелотті і теж отримува 10. А Гвардіолп захотів 20
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