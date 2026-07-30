Вечер Q2 Лиги конференций. Полесье вылетело, разгромы от Лугано и Рапида

Вечером 29 июля прошли матчи квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.

В 3 парах состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛК.

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Первый украинский клуб выбыл из еврокубков еще до старта УПЛ.

29 июля в 20:00 житомирское Полесье на выезде проиграло Копенгагену из Дании (1:2). Ранее первая игра в словацком городе Кошице завершилась результативной ничьей (3:3).

С разгромными победами вышли в Q3 Лиги конференций швейцарский Лугано и австрийский Рапид Вена.

В остальных парах ответные поединки Q2 Лиги конференций пройдут вечером 30 июля.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 29 июля 2026

17:00. Дукаджини (Косово) – Лугано (Швейцария) – 1:5 [первый матч – 0:1]

Голы: Мерис Малики, 10 – Кевин Беренс, 6, 36, 58, Даниэль Дос Сантос, 9, Эгзон Синани, 51 (автогол).

20:00. Копенгаген (Дания) – Полесье Житомир (Украина) – 2:1 [первый матч – 3:3]

Голы: Мохамед Эльюнусси, 27 (пен), Роберт Силва, 61 – Николай Гайдучик, 90+3

Удаление: Дзюнносуке Судзуки, 46 (Копенгаген)

21:30. Рапид Вена (Австрия) – Санта-Колома (Андорра) – 6:2 [первый матч – 3:1]

Голы: Эрджан Кара, 10, 33, 63, Петтер Даль, 24, Ненад Цветкович, 58, Ніколаус Вурмбранд, 82 – Гути, 30, Абреу, 87

Видео голов и обзор матча. Копенгаген (Дания) – Полесье (Украина) – 2:1

Итоги Q2 Лиги конференций

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