Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вечер Q2 Лиги конференций. Полесье вылетело, разгромы от Лугано и Рапида
Лига конференций
Проходит дальше Рапид Вена
29.07.2026 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 6 : 2
ФК Санта-Колома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
30 июля 2026, 00:45 | Обновлено 30 июля 2026, 00:56
70
0

Вечер Q2 Лиги конференций. Полесье вылетело, разгромы от Лугано и Рапида

Первый украинский клуб выбыл из еврокубков еще до старта УПЛ

30 июля 2026, 00:45 | Обновлено 30 июля 2026, 00:56
70
0
Вечер Q2 Лиги конференций. Полесье вылетело, разгромы от Лугано и Рапида
ФК Полесье
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 29 июля прошли матчи квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.

В 3 парах состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый украинский клуб выбыл из еврокубков еще до старта УПЛ.

29 июля в 20:00 житомирское Полесье на выезде проиграло Копенгагену из Дании (1:2). Ранее первая игра в словацком городе Кошице завершилась результативной ничьей (3:3).

С разгромными победами вышли в Q3 Лиги конференций швейцарский Лугано и австрийский Рапид Вена.

В остальных парах ответные поединки Q2 Лиги конференций пройдут вечером 30 июля.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 29 июля 2026

17:00. Дукаджини (Косово) – Лугано (Швейцария) – 1:5 [первый матч – 0:1]

Голы: Мерис Малики, 10 – Кевин Беренс, 6, 36, 58, Даниэль Дос Сантос, 9, Эгзон Синани, 51 (автогол).

20:00. Копенгаген (Дания) – Полесье Житомир (Украина) – 2:1 [первый матч – 3:3]

Голы: Мохамед Эльюнусси, 27 (пен), Роберт Силва, 61 – Николай Гайдучик, 90+3

Удаление: Дзюнносуке Судзуки, 46 (Копенгаген)

21:30. Рапид Вена (Австрия) – Санта-Колома (Андорра) – 6:2 [первый матч – 3:1]

Голы: Эрджан Кара, 10, 33, 63, Петтер Даль, 24, Ненад Цветкович, 58, Ніколаус Вурмбранд, 82 – Гути, 30, Абреу, 87

Видео голов и обзор матча. Копенгаген (Дания) – Полесье (Украина) – 2:1

Итоги Q2 Лиги конференций

Инфографика

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Roberto Rodriguez (ФК Санта-Колома), асcист Kun Temenuzhkov.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Николаус Вурмбранд (Рапид Вена), асcист Яннес-Килиан Хорн.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Эркан Кара (Рапид Вена), асcист Бендегуз Болла.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ненад Цветкович (Рапид Вена), асcист Эркан Кара.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Эркан Кара (Рапид Вена), асcист Маттиас Зайдль.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Bellido (ФК Санта-Колома), асcист Alex Gomez.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Петтер Носа Даль (Рапид Вена), асcист Марко Тилио.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Эркан Кара (Рапид Вена), асcист Бендегуз Болла.
По теме:
Борис КРУШИНСКИЙ: «Копенгаген ничего не создал»
Руслан РОТАНЬ: «Детские ошибки, когда в большинстве пропускаем эти мячи»
Тренер Копенгагена: «Не увидел уныния на поле. Но у нас были проблемы»
Лига конференций Копенгаген Лугано Рапид Вена Руслан Ротань Санта-Колома Полесье Житомир выбор редакции статистические расклады Дукаджини Копенгаген - Полесье видео голов и обзор Николай Гайдучик Мохамед Эльюнусси Роберт Силва хет-трик Кевин Беренс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Футбол | 29 июля 2026, 03:32 0
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины

«Эпицентр» не будет выставлять команду на первенство U-19

Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Бокс | 29 июля 2026, 10:37 1
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»

Американец выделил Майка Тайсона

Воробей высказался об игре Лонвейка за Динамо
Футбол | 29.07.2026, 22:44
Воробей высказался об игре Лонвейка за Динамо
Воробей высказался об игре Лонвейка за Динамо
Копенгаген – Полесье. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Футбол | 29.07.2026, 18:00
Копенгаген – Полесье. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Копенгаген – Полесье. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Футбол | 29.07.2026, 08:37
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
29.07.2026, 13:44 10
Другие виды
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
28.07.2026, 16:59 7
Футбол
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
29.07.2026, 08:06 6
Бокс
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 2
Бокс
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
28.07.2026, 04:55 6
Футбол
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
28.07.2026, 10:31 11
Футбол
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
28.07.2026, 11:52 1
Волейбол
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем