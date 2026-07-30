Вечер Q2 Лиги конференций. Полесье вылетело, разгромы от Лугано и Рапида
Первый украинский клуб выбыл из еврокубков еще до старта УПЛ
Вечером 29 июля прошли матчи квалификации Q2 Лиги конференций 2026/27.
В 3 парах состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛК.
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Первый украинский клуб выбыл из еврокубков еще до старта УПЛ.
29 июля в 20:00 житомирское Полесье на выезде проиграло Копенгагену из Дании (1:2). Ранее первая игра в словацком городе Кошице завершилась результативной ничьей (3:3).
С разгромными победами вышли в Q3 Лиги конференций швейцарский Лугано и австрийский Рапид Вена.
В остальных парах ответные поединки Q2 Лиги конференций пройдут вечером 30 июля.
🏆 Лига конференций 2026/27
Квалификация Q2. Ответные матчи, 29 июля 2026
17:00. Дукаджини (Косово) – Лугано (Швейцария) – 1:5 [первый матч – 0:1]
Голы: Мерис Малики, 10 – Кевин Беренс, 6, 36, 58, Даниэль Дос Сантос, 9, Эгзон Синани, 51 (автогол).
20:00. Копенгаген (Дания) – Полесье Житомир (Украина) – 2:1 [первый матч – 3:3]
Голы: Мохамед Эльюнусси, 27 (пен), Роберт Силва, 61 – Николай Гайдучик, 90+3
Удаление: Дзюнносуке Судзуки, 46 (Копенгаген)
21:30. Рапид Вена (Австрия) – Санта-Колома (Андорра) – 6:2 [первый матч – 3:1]
Голы: Эрджан Кара, 10, 33, 63, Петтер Даль, 24, Ненад Цветкович, 58, Ніколаус Вурмбранд, 82 – Гути, 30, Абреу, 87
Видео голов и обзор матча. Копенгаген (Дания) – Полесье (Украина) – 2:1
Итоги Q2 Лиги конференций
Инфографика
События матча
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