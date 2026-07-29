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Лига конференций
Дукаджини
29.07.2026 17:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 5
Лугано Проходит дальше
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Лига конференций
29 июля 2026, 19:53 | Обновлено 29 июля 2026, 20:03
209
0

Швейцарский клуб забил 5 мячей и вышел в 3-й раунд Лиги конференций

В ответном матче второго раунда ЛК Лугано обыграл Дукаджини со счетом 5:1

29 июля 2026, 19:53 | Обновлено 29 июля 2026, 20:03
209
0
Швейцарский клуб забил 5 мячей и вышел в 3-й раунд Лиги конференций
ФК Лугано
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29 июля состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.

Швейцарский Лугано на выезде разгромил косовский Дукаджини со счетом 5:1 и оформил выход в третий квалификационный раунд.

После минимальной домашней победы (1:0) команда из Швейцарии уже на старте встречи сделала весомую заявку на успех. К 9-й минуте гости забили дважды.

Хозяева быстро отыграли один мяч, но затем Кевин Беренс оформил хет-трик, доведя счет до разгромного.

По сумме двух матчей Лугано пробился в Q3 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Рунавик – Копер (0:2 в первом матче).

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля 2026

Дукаджини (Косово) – Лугано (Швейцария) – 1:5 (первый матч – 0:1)

Голы: Мерис Малики, 10 – Кевин Беренс, 6, 36, 58, Даниэль Дос Сантос, 9, Эгзон Синани, 51 (автогол).

Інфографіка

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Лига конференций Лугано Дукаджини Кевин Беренс хет-трик автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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