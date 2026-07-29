Швейцарский клуб забил 5 мячей и вышел в 3-й раунд Лиги конференций
В ответном матче второго раунда ЛК Лугано обыграл Дукаджини со счетом 5:1
29 июля состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.
Швейцарский Лугано на выезде разгромил косовский Дукаджини со счетом 5:1 и оформил выход в третий квалификационный раунд.
После минимальной домашней победы (1:0) команда из Швейцарии уже на старте встречи сделала весомую заявку на успех. К 9-й минуте гости забили дважды.
Хозяева быстро отыграли один мяч, но затем Кевин Беренс оформил хет-трик, доведя счет до разгромного.
По сумме двух матчей Лугано пробился в Q3 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Рунавик – Копер (0:2 в первом матче).
🏆 Лига конференций 2026/27
Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля 2026
Дукаджини (Косово) – Лугано (Швейцария) – 1:5 (первый матч – 0:1)
Голы: Мерис Малики, 10 – Кевин Беренс, 6, 36, 58, Даниэль Дос Сантос, 9, Эгзон Синани, 51 (автогол).
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