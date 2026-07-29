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Лига конференций
Рапид Вена
29.07.2026 21:30 2-й матч. Результат первого матча 3:1 - : -
ФК Санта-Колома
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Лига конференций
29 июля 2026, 17:30 | Обновлено 29 июля 2026, 17:40
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0

Рапид – Санта-Колома. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 29 июля в 21:30 по Киеву

29 июля 2026, 17:30 | Обновлено 29 июля 2026, 17:40
15
0
Рапид – Санта-Колома. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Рапид
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На 29 июля запланировано три ответные встречи в рамках Лиги конференций, среди которых и противостояние Рапид – Санта-Колома. Начало матча запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Рапид

Австрийский клуб имеет большой еврокубковый опыт, поэтом у в квалификациях себе чувствует уверенно. Рапид в прошлом сезоне стал только пятым в чемпионате, после чего еще пришлось сыграть плей-офф против Рида, чтоб все-таки пробиться в Лигу конференций.

Старт в еврокубках пока легкий, так как попался соперник ниже классом. На внутренней арене команда стартовала с выездной победы в Кубке Австрии над Винербергер – 3:0.

Отдельно отмечу тот факт, что клуб хорошо смотрелся в контрольных матчах этим летом, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью.

Санта-Колома

Даже в своем откровенно слабом чемпионате, команда в прошлом сезоне стала только четвертой, при этом смогла дойти до финала национального кубка. В Лиге конференций Санта-Колома уже прошла валлийский Пенибонт, обыграв соперника дважды – 1:0 на выезде и 3:0 дома.

Теперь соперник сильнее, совершить камбэк после домашней неудачи будет невероятно сложно. Здесь важно не думать о результате, а просто постараться показать свой лучший футбол. Стоит отметить тот факт, что в домашней встрече Санта-Колома не выглядела безнадежно.

Личные встречи

В домашнем матче Санта-Колома неплохо продержалась в первом тайме, но развязка наступила во второй половине, когда Рапид усилил давление, одержав выездную победу со счетом 3:1.

Прогноз

В этой паре все выглядит очевидным, так как Рапид на порядок выше классом, а также имеет комфортную фору перед ответным домашним матчем. Австрийский клуб ожидаемо котируется большим фаворитом перед ответной битвой, с чем я согласен. Не думаю, что в таком матче стоит искать сенсацию, даже рискну поставить на успех хозяев с форой -2,5 гола за 1,86.

Прогноз Sport.ua
Рапид Вена
29 июля 2026 -
21:30
ФК Санта-Колома
Рапид с форой -2.5 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Рапид Вена Санта-Колома прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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