Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бурсаспор – Шахтер – 0:0. Полные трибуны зеленых крокодилов. Видеообзор
Товарищеские матчи
Бурсаспор
26.07.2026 19:00 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 22:05 | Обновлено 26 июля 2026, 22:10
3451
0

Бурсаспор – Шахтер – 0:0. Полные трибуны зеленых крокодилов. Видеообзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

26 июля 2026, 22:05 | Обновлено 26 июля 2026, 22:10
3451
0
Бурсаспор – Шахтер – 0:0. Полные трибуны зеленых крокодилов. Видеообзор
ФК Шахтер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Донецкий Шахтер провел контрольный матч, готовясь к новому сезону.

26 июля в 19:00 встречались Бурсаспор из Турции и Шахтер Донецк (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра горняков против зеленых крокодилов прошла на стадионе Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса. На трибунах – 40 тысяч зрителей.

Шахтер в статусе чемпиона УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Товарищеский матч. 26 июля 2026. Бурсаспор (Турция)

19:00. Бурсаспор (Турция) – Шахтер Донецк (Украина) – 0:0

Шахтер (старт): Твардовский, Траоре, Бондар, Марлон, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко (кап), Назарина, Алиссон.

Запас: Чимпоеш, Баглай, Арройо, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Грам, Караваев, Бондаренко, Цуканов, Лукас, Сметана, Проспер, Райан, Бруниньо, Мендоса, Кауан Элиас, Мейреллиш.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

По теме:
ВИДЕО. Вратарь забил сам себе. Это наиболее курьезный автогол 2026 года
Шелаев оценил подготовку Колоса к новому сезону
ФОТО. Шахтер сыграл вничью в гостях с Бурсаспором при 40 тысячах зрителей
товарищеские матчи Шахтер Донецк Бурсаспор Арда Туран учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(57)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЦУКАНОВ: «Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов с Шахтером»
Футбол | 26 июля 2026, 16:23 6
ЦУКАНОВ: «Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов с Шахтером»
ЦУКАНОВ: «Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов с Шахтером»

Полузащитник Шахтера дал интересный ответ на вопрос о целях в команде

Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Футбол | 26 июля 2026, 07:02 10
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо

Матвей хочет попробовать свои силы за рубежом

Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Футбол | 26.07.2026, 20:22
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Футбол | 26.07.2026, 11:44
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Футбол | 26.07.2026, 11:22
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
25.07.2026, 07:02 2
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
25.07.2026, 07:06 14
Футбол
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
25.07.2026, 08:47 8
Бокс
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
24.07.2026, 19:39 19
Бокс
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
25.07.2026, 19:40 18
Бокс
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
25.07.2026, 09:57 11
Футбол
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
26.07.2026, 02:27 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем