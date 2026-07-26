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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 21:59 | Обновлено 26 июля 2026, 22:09
753
0

ФОТО. Шахтер сыграл вничью в гостях с Бурсаспором при 40 тысячах зрителей

Игра прошла на стадионе Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса

26 июля 2026, 21:59 | Обновлено 26 июля 2026, 22:09
753
0
ФОТО. Шахтер сыграл вничью в гостях с Бурсаспором при 40 тысячах зрителей
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер сыграл заключительный контрольный матч, готовясь к новому сезону.

26 июля в 19:00 вничью сыграли Бурсаспор из Турции и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра прошла на стадионе Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса. Матч посетили более 40 тысяч зрителей

Шахтер в статусе чемпиона УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Ранее Шахтер на сборах в Словении провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0), а затем сыграл с саудовской командой Аль-Ула (0:0).

Товарищеский матч. 26 июля 2026. Бурсаспор (Турция)

19:00. Бурсаспор (Турция) – Шахтер Донецк (Украина) – 0:0

Шахтер (старт): Твардовский, Траоре, Бондар, Марлон, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко (кап), Назарина, Алиссон.

Запас: Чимпоеш, Баглай, Арройо, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Грам, Караваев, Бондаренко, Цуканов, Лукас, Сметана, Проспер, Райан, Бруниньо, Мендоса, Кауан Элиас, Мейреллиш.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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