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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 18:11 | Обновлено 26 июля 2026, 18:49
1166
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Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на матч с Бурсаспором

26 июля в 19:00 состоится контрольный поединок в Турции

26 июля 2026, 18:11 | Обновлено 26 июля 2026, 18:49
1166
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Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на матч с Бурсаспором
ФК Шахтер
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Назван стартовый состав донецкого Шахтера на очередной контрольный матч

26 июля в 19:00 встречаются Бурсаспор из Турции и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра команды Арды Турана пройдет на стадионе Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Ранее Шахтер на сборах в Словении провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0), а затем сыграл с саудовской командой Аль-Ула (0:0).

Cтартовый состав Шахтера на матч с Бурсаспором

Шахтер (старт): Твардовский, Траоре, Бондар, Марлон, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко (кап), Назарина, Алиссон.

Запас: Чимпоеш, Баглай, Арройо, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Грам, Караваев, Бондаренко, Цуканов, Лукас, Сметана, Проспер, Райан, Бруниньо, Мендоса, Кауан Элиас, Мейреллиш.

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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