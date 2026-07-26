Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на матч с Бурсаспором
26 июля в 19:00 состоится контрольный поединок в Турции
Назван стартовый состав донецкого Шахтера на очередной контрольный матч
26 июля в 19:00 встречаются Бурсаспор из Турции и Шахтер Донецк.
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Игра команды Арды Турана пройдет на стадионе Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса.
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
Ранее Шахтер на сборах в Словении провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0), а затем сыграл с саудовской командой Аль-Ула (0:0).
Cтартовый состав Шахтера на матч с Бурсаспором
Шахтер (старт): Твардовский, Траоре, Бондар, Марлон, Педриньо, Невертон, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко (кап), Назарина, Алиссон.
Запас: Чимпоеш, Баглай, Арройо, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Грам, Караваев, Бондаренко, Цуканов, Лукас, Сметана, Проспер, Райан, Бруниньо, Мендоса, Кауан Элиас, Мейреллиш.
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