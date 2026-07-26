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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 17:55 | Обновлено 26 июля 2026, 18:01
195
0

ФОТО. Шахтер прибыл в Бурсу и настраивается на товарищескую игру

Контрольный поединок состоится в 19:00 на стадионе Centennial Ataturk Stadium

26 июля 2026, 17:55 | Обновлено 26 июля 2026, 18:01
195
0
ФОТО. Шахтер прибыл в Бурсу и настраивается на товарищескую игру
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер прибыл в турецкий город Бурса на очередной контрольный матч.

26 июля в 19:00 встречаются Бурсаспор из Турции и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра команды Арды Турана пройдет на стадионе Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса.

Шахтер в статусе чемпиона Украины готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

ФОТО. Шахтер прибыл в Бурсу и настраивается на товарищескую игру

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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