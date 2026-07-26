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Донецкий Шахтер прибыл в турецкий город Бурса на очередной контрольный матч.

26 июля в 19:00 встречаются Бурсаспор из Турции и Шахтер Донецк.

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Игра команды Арды Турана пройдет на стадионе Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса.

Шахтер в статусе чемпиона Украины готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

ФОТО. Шахтер прибыл в Бурсу и настраивается на товарищескую игру