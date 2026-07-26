ФОТО. Шахтер завершил сбор в Словении и отправился на спаринг в Турцию

Донецкий Шахтер завершил сборы в Словении и отправился на последний летний контрольный матч в Турцию.

Ранее Шахтер на сборах в Словении провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0), а затем сыграл с саудовской командой Аль-Ула (0:0).

26 июля горняки проведут пятый контрольный поединок летнего межсезонья. Соперником Шахтера станет турецкий Бурсаспор. Игра пройдет на домашней арене соперника – Ататюрк Стедиум в Бурсе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Бурсаспор, основанный в 1963 году в городе Бурса, большую часть своей истории провел в элитном дивизионе и даже становился чемпионом Турции (2010), а также шесть раз выходил в финал Кубка Турции и один раз завоевал трофей (1986). Однако из-за финансового и административного кризиса клуб сначала вылетел из Суперлиги в 2019 году, а затем опустился в Третью лигу. Именно оттуда два года назад началось новое восхождение «крокодилов», которые по итогам прошлого сезона-2025/26 вернулись в Первую лигу Турции.

Главный тренер Бурсаспора – 46-летний турецкий специалист Мустафа Эр, который является воспитанником клуба как игрок, а в качестве наставника прошел все ступени роста – от тренера юношеской и молодежной команд до ассистента, а затем и главного тренера первой команды. Нынешний пост он занимает уже в третий раз, возглавив зелено-белых в январе 2026 года.

Состав Бурсаспора сформирован преимущественно из турецких футболистов, а этим летом клуб усилился группой легионеров, самым известным из которых является 29-летний нигерийский форвард Келечи Ихеаначо, ранее выступавший за Манчестер Сити, Лестер, Севилью и Селтик и перешедший на правах свободного агента. Самыми результативными игроками команды в прошлом сезоне были Эртугрул Фурат (15 голов и 3 ассиста), Мухаммет Демир (13 голов и 5 ассистов) и Ильхам Депе (12 голов и 10 ассистов). Самым дорогим футболистом клуба по данным портала Transfermarkt является еще один новичок – бразильский полузащитник Линкольн (ориентировочная стоимость – 3,5 миллиона евро).

Матч Бурсаспор – Шахтер состоится на стадионе Матлы Ататюрк Стедиум. Это современная арена, построенная в 2016 году и рассчитанная примерно на 43 тысячи зрителей. Стадион включен в заявку Турции на проведение Евро-2032.

ФОТО. Шахтер завершил сбор в Словении и отправился на спаринг в Турцию