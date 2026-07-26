Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер завершил сбор в Словении и отправился на спаринг в Турцию
Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 14:05 | Обновлено 26 июля 2026, 14:39
146
0

ФОТО. Шахтер завершил сбор в Словении и отправился на спаринг в Турцию

Горняки 26 июля в 19:00 сыграют товарищеский матч с Бурсаспором

26 июля 2026, 14:05 | Обновлено 26 июля 2026, 14:39
146
0
ФОТО. Шахтер завершил сбор в Словении и отправился на спаринг в Турцию
ФК Шахтер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Донецкий Шахтер завершил сборы в Словении и отправился на последний летний контрольный матч в Турцию.

Ранее Шахтер на сборах в Словении провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0), а затем сыграл с саудовской командой Аль-Ула (0:0).

26 июля горняки проведут пятый контрольный поединок летнего межсезонья. Соперником Шахтера станет турецкий Бурсаспор. Игра пройдет на домашней арене соперника – Ататюрк Стедиум в Бурсе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Бурсаспор, основанный в 1963 году в городе Бурса, большую часть своей истории провел в элитном дивизионе и даже становился чемпионом Турции (2010), а также шесть раз выходил в финал Кубка Турции и один раз завоевал трофей (1986). Однако из-за финансового и административного кризиса клуб сначала вылетел из Суперлиги в 2019 году, а затем опустился в Третью лигу. Именно оттуда два года назад началось новое восхождение «крокодилов», которые по итогам прошлого сезона-2025/26 вернулись в Первую лигу Турции.

Главный тренер Бурсаспора – 46-летний турецкий специалист Мустафа Эр, который является воспитанником клуба как игрок, а в качестве наставника прошел все ступени роста – от тренера юношеской и молодежной команд до ассистента, а затем и главного тренера первой команды. Нынешний пост он занимает уже в третий раз, возглавив зелено-белых в январе 2026 года.

Состав Бурсаспора сформирован преимущественно из турецких футболистов, а этим летом клуб усилился группой легионеров, самым известным из которых является 29-летний нигерийский форвард Келечи Ихеаначо, ранее выступавший за Манчестер Сити, Лестер, Севилью и Селтик и перешедший на правах свободного агента. Самыми результативными игроками команды в прошлом сезоне были Эртугрул Фурат (15 голов и 3 ассиста), Мухаммет Демир (13 голов и 5 ассистов) и Ильхам Депе (12 голов и 10 ассистов). Самым дорогим футболистом клуба по данным портала Transfermarkt является еще один новичок – бразильский полузащитник Линкольн (ориентировочная стоимость – 3,5 миллиона евро).

Матч Бурсаспор – Шахтер состоится на стадионе Матлы Ататюрк Стедиум. Это современная арена, построенная в 2016 году и рассчитанная примерно на 43 тысячи зрителей. Стадион включен в заявку Турции на проведение Евро-2032.

ФОТО. Шахтер завершил сбор в Словении и отправился на спаринг в Турцию

По теме:
Аякс – Бернли. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Бурсаспор – Шахтер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Где смотреть онлайн товарищеский матч: Бурсаспор – Шахтер
товарищеские матчи Шахтер Донецк Бурсаспор Арда Туран учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ переезд (перелет) фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Футбол | 26 июля 2026, 11:44 17
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине

Ореч отказался переходить в столичный клуб

Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Футбол | 25 июля 2026, 18:24 11
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии

Новичок «Боруссии» Менхенгладбах получил травму

Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
Бокс | 26.07.2026, 02:25
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
ФОТО. Шахтер сыграл вничью товарищеский матч с саудовским клубом Аль-Ула
Футбол | 26.07.2026, 12:57
ФОТО. Шахтер сыграл вничью товарищеский матч с саудовским клубом Аль-Ула
ФОТО. Шахтер сыграл вничью товарищеский матч с саудовским клубом Аль-Ула
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Бокс | 26.07.2026, 11:07
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 49
Футбол
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
Жирона выступила с официальным заявлением о Ванате
24.07.2026, 08:02
Футбол
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
25.07.2026, 07:02 2
Футбол
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
25.07.2026, 07:06 14
Футбол
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
26.07.2026, 02:27 8
Футбол
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
24.07.2026, 19:39 19
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
24.07.2026, 09:35
Бокс
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
25.07.2026, 12:12 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем