ФОТО. Шахтер сыграл вничью товарищеский матч с саудовским клубом Аль-Ула

Донецкий Шахтер провел очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

23 июля в 19:00 с Словении Шахтер и саудовский клуб Аль-Ула сыграли вничью (0:0).

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Формат был необычным: два тайма по 30 минут. Горняки не реализовали несколько выгодных моментов, чтобы открыть счет.

Клуб Аль-Ула выступает во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Команду возглавляет известный португальский специалист Жозе Пезейру.

Ранее Шахтер провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0).

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов. Команда Арды Турана завершает учебно-тренировочный сбор в Словении. 26 июля горняки на выезде сыграют товарищеский матч с турецким клубом Бурсаспор.

Товарищеский матч. 25 июля 2026. Словения

Формат: два тайма по 30 минут

Шахтер Донецк (Украина) – Аль-Ула (Саудовская Аравия) – 0:0

Шахтер (старт): Баглай, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Грам, Караваев, Бондаренко, Цуканов, Сметана, Мейреллиш, Райан, Бруниньо.

Запас: Твардовский, Арройо, Бондар, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко, Марлон, Педриньо, Невертон, Назарина, Алиссон, Лукас, Проспер, Мендоса, Траоре, Кауан Элиас.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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