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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
25.07.2026 19:00 – FT 0 : 0
Аль-Ула
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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 20:19 | Обновлено 25 июля 2026, 20:53
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ФОТО. Шахтер сыграл вничью товарищеский матч с саудовским клубом Аль-Ула

Команда Арды Турана завершает учебно-тренировочный сбор в Словении

25 июля 2026, 20:19 | Обновлено 25 июля 2026, 20:53
724
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ФОТО. Шахтер сыграл вничью товарищеский матч с саудовским клубом Аль-Ула
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер провел очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

23 июля в 19:00 с Словении Шахтер и саудовский клуб Аль-Ула сыграли вничью (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Формат был необычным: два тайма по 30 минут. Горняки не реализовали несколько выгодных моментов, чтобы открыть счет.

Клуб Аль-Ула выступает во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Команду возглавляет известный португальский специалист Жозе Пезейру.

Ранее Шахтер провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0).

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов. Команда Арды Турана завершает учебно-тренировочный сбор в Словении. 26 июля горняки на выезде сыграют товарищеский матч с турецким клубом Бурсаспор.

Товарищеский матч. 25 июля 2026. Словения

Формат: два тайма по 30 минут

Шахтер Донецк (Украина) – Аль-Ула (Саудовская Аравия) – 0:0

Шахтер (старт): Баглай, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Грам, Караваев, Бондаренко, Цуканов, Сметана, Мейреллиш, Райан, Бруниньо.

Запас: Твардовский, Арройо, Бондар, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко, Марлон, Педриньо, Невертон, Назарина, Алиссон, Лукас, Проспер, Мендоса, Траоре, Кауан Элиас.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Инфографика

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы Жозе Пезейру видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Аль-Ула
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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