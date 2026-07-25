Шахтер – Аль-Ула – 0:0. Матч в укороченном формате. Видеообзор игры
Смотрите видеообзор товарищеского поединка на сборах в Словении
Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
23 июля в 19:00 вничью сыграли Шахтер и саудовский клуб Аль-Ула (0:0).
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Формат был необычным: два тайма по 30 минут. Горняки не реализовали несколько выгодных моментов, чтобы открыть счет.
Клуб Аль-Ула выступает во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Команду возглавляет известный португальский специалист Жозе Пезейру.
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
Ранее Шахтер провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0).
Товарищеский матч. 25 июля 2026. Словения
Формат: два тайма по 30 минут
Шахтер Донецк (Украина) – Аль-Ула (Саудовская Аравия) – 0:0
Видеозапись матча
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