Шахтер Донецк

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Аль-Ула» – 0:0

«Шахтер» (1 тайм): Баглай – Караваев, Марлон Сантос, Грам, Гочолейшвили – Цуканов, Сметана, Бондаренко – Райан, Мейреллиш, Бруниньо.

«Шахтер» (2 тайм): Баглай – Гочолейшвілі, Марлон Сантос, Грам (Матвиенко, 42), Караваєв (Бондарь, 42) – Цуканов, Сметана, Бруніньйо – Раян (Мендоза, 42), Мейрелліш, Лукас.

Запасные: Твардовский, Арройо, Педро Энрике, Винисиус, Марлон Гомес, Педриньо, Невертон, Назарина, Алиссон, Лукас, Проспер, Мендоза, Траоре, Элиас.

Стадион: «Национальный футбольный центр» (Брдо, Словения).

В субботу, 25-го июля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и аравийский «Аль-Ула». Матч пройдет в Брдо, на поле стадиона «Национальный футбольный центр», начало в 19:00.

Команда Арда Турана завершила цикл противостояний против представителей хорватской «элиты», и теперь встретится с экзотическим для европейцев клубом из Саудовской Аравии «Аль-Ула». Претендент на повышение в классе в прошлом сезоне, но так и не добравшийся до наивысшей лиги своей страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Аль-Ула», за которой можно следить в украинской версии сайта.