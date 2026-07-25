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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
25.07.2026 19:00 – FT 0 : 0
Аль-Ула
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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 20:23 | Обновлено 25 июля 2026, 20:53
1194
4

В сокращенном формате. Шахтер сыграл вничью против Аль-Ула

Команда из Саудовской Аравии оказалась крепким орешком в защите

25 июля 2026, 20:23 | Обновлено 25 июля 2026, 20:53
1194
4 Comments
В сокращенном формате. Шахтер сыграл вничью против Аль-Ула
ФК Шахтер
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Довольно неожиданно в расписании тренировочных сборов донецкого «Шахтера» в Словении появился контрольный матч против клуба из Саудовской Аравии под названием «Аль-Ула», который, вероятно, мало о чем будет говорить украинским футбольным болельщикам. И это неудивительно, ведь команда португальского специалиста Жозе Пезейру лишь пытается выбраться из трясины второго по силе дивизиона своей страны и, в частности, в конце прошлого сезона проиграла плей-офф за повышение в классе.

В итоге дело дошло до того, что «горняки» даже не сочли нужным опубликовать состав соперников на этот матч, который проходил в необычном формате – два тайма по 30 минут каждый. Все указывало на то, что этот поединок был просто дополнительной нагрузкой перед заключительным матчем украинского чемпиона в рамках летней подготовки против турецкого «Бурсаспора», который должен был состояться уже на следующий день.

И хотя немало игроков предполагаемого основного стартового состава «Шахтера» удалось на этот раз увидеть на футбольном поле, тем не менее атмосфера этого противостояния действительно больше напоминала товарищескую встречу. Соперники выбрали низкий блок уже с первых минут, поэтому дончане свободно контролировали мяч по всему полю на протяжении обоих таймов, и фактически мы наблюдали за их непрерывной атакой.

Но с точки зрения голевых моментов время до перерыва было вообще очень ограниченным, и лишь удар Райана с левого фланга штрафной под перекладину, с которым справился вратарь, заслуживал нашего внимания. Вторая половина матча в этом плане всё же оказалась более интересной, но и здесь «Аль-Ула» в целом очень неплохо противостояла атаке «Шахтёра» своим низким блоком на протяжении подавляющего большинства игровых минут.

Свои моменты «горняки» в итоге всё-таки сумели создать, но завершающие удары наносились с закрытых позиций под острым углом, поэтому мяч – и у Гочелейшвили, и у Мейреллиша – постоянно летел в руки вратарю, и забить в этой игре так и не удалось. А вот программу дополнительных нагрузок в работе с мячом команда Турана выполнила на все сто. Возможно, даже превзошла собственные ожидания.

Заключительный матч на летних сборах донецкий «Шахтер» проведет против турецкого «Бурсаспора» 26 июля в 20:00.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Аль-Ула» – 0:0

«Шахтер» (1 тайм): Баглай – Караваев, Марлон Сантос, Грам, Гочолейшвили – Цуканов, Сметана, Бондаренко – Райан, Мейреллиш, Бруниньо.

«Шахтер» (2 тайм): Баглай – Гочолейшвілі, Марлон Сантос, Грам (Матвиенко, 42), Караваєв (Бондарь, 42) – Цуканов, Сметана, Бруніньйо – Раян (Мендоза, 42), Мейрелліш, Лукас.

Стадион: «Национальный футбольный центр» (Брдо, Словения).

ШАХТЕР - АЛЬ-УЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Brehantik 👇 зробив все сьогодні для того, щоб ми щури донецькі отримали супчик на вечерю. Подякуємо хлопаку,що витрачає час на фантазування.
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Реакції вболівальників Шахтаря:
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Sania: «Ну хоча б так. Без перемоги для кротів»
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