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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
25.07.2026 19:00 - : -
Аль-Ула
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 09:43 | Обновлено 25 июля 2026, 09:44
168
0

Шахтер – Аль-Ула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

25 июля 2026, 09:43 | Обновлено 25 июля 2026, 09:44
168
0
Шахтер – Аль-Ула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

23 июля в 19:00 встречаются Шахтер и саудовский клуб Аль-Ула.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Ранее Шахтер провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0).

Шахтер – Аль-Ула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Аль-Ула
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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