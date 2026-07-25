Шахтер – Аль-Ула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
23 июля в 19:00 встречаются Шахтер и саудовский клуб Аль-Ула.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
Ранее Шахтер провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0).
Шахтер – Аль-Ула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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