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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 18:07 | Обновлено 25 июля 2026, 18:11
604
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Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с саудовским Аль-Ула

25 июля в 19:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении

25 июля 2026, 18:07 | Обновлено 25 июля 2026, 18:11
604
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Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с саудовским Аль-Ула
ФК Шахтер. Арда Туран
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Назван стартовый состав донецкого Шахтера на контрольный матч на сборах в межсезонье.

23 июля в 19:00 встречаются Шахтер и саудовский клуб Аль-Ула.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении. Формат матча: два тайма по 30 минут.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Ранее Шахтер провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0).

Стартовый состав Шахтера на игру с саудовским Аль-Ула

Шахтер (старт): Баглай, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Грам, Караваев, Бондаренко (кап), Цуканов, Сметана, Мейреллиш, Райан, Бруниньо.

Запас: Твардовский, Арройо, Бондар, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко, Марлон, Педриньо, Невертон, Назарина, Алиссон, Лукас, Проспер, Мендоса, Траоре, Кауан Элиас.

Інфографіка

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Арда Туран учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Аль-Ула стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Наконец-то мендоса в заявке
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Мля, невже комусь не пох на всі ці товарняки?
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