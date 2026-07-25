Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с саудовским Аль-Ула
25 июля в 19:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении
Назван стартовый состав донецкого Шахтера на контрольный матч на сборах в межсезонье.
23 июля в 19:00 встречаются Шахтер и саудовский клуб Аль-Ула.
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Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении. Формат матча: два тайма по 30 минут.
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
Ранее Шахтер провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0).
Стартовый состав Шахтера на игру с саудовским Аль-Ула
Шахтер (старт): Баглай, Марлон Сантос, Гочолейшвили, Грам, Караваев, Бондаренко (кап), Цуканов, Сметана, Мейреллиш, Райан, Бруниньо.
Запас: Твардовский, Арройо, Бондар, Педро Энрике, Винисиус, Матвиенко, Марлон, Педриньо, Невертон, Назарина, Алиссон, Лукас, Проспер, Мендоса, Траоре, Кауан Элиас.
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