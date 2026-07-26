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Бурсаспор
26.07.2026 19:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 09:57 |
55
0

Бурсаспор – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

26 июля 2026, 09:57 |
55
0
Бурсаспор – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

23 июля в 19:00 встречаются Бурсаспор из Турции и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Ранее Шахтер на сборах в Словении провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0), а затем сыграл с саудовской командой Аль-Ула (0:0).

Бурсаспор – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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