Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

23 июля в 19:00 встречаются Бурсаспор из Турции и Шахтер Донецк.

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Игра пройдет на стадионе Centennial Ataturk Stadium в турецком городе Бурса.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовится к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Ранее Шахтер на сборах в Словении провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0), а затем сыграл с саудовской командой Аль-Ула (0:0).

Бурсаспор – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция