26 июля на Ататюрк Шюташ пройдет товарищеский матч, в котором сыграют Бурсаспор и Шахтер Донецк. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Бурсаспор

Команда действительно уникальная. Она в 2010-м году смогла создать топ-сенсацию, опередив всех конкурентов и взяв титул в Суперлиге страны. А ведь мало кто за пределами Стамбула может себе позволить подобное. Кстати, и сами футболисты уже не повторили подобного - максимум было третье место и пара проигранных кубковых финала.

При этом уже в 2019-м произошло падение в Первую лигу. Более того, вместо того, чтобы вернуться, клуб делал только хуже. Дошло до того, что 2024/2025 он играл в четвертом дивизионе страны. Правда, сразу же вернулся, причем с первого места там. Более того, потом с ходу смогли завоевать еще одно повышение в классе. Впрочем, это означает только, что тот, кто был чемпионом местного сильного первенства, в итоге вернули себе прописку в местной Лиге 1.

Шахтер Донецк

Клуб давно закрепил за собой статус местного национального флагмана. Но позапрошлый сезон провалили, так что не удивительно, что в то время сменился наставник - переманили к себе Арду Турана. Тот не лучшим образом начинал, чего стоит обидный вылет по пенальти в квалификации Лиги Европы, или поражение старому врагу – киевскому Динамо в Кубке. Были попытки ЛНЗ конкурировать в рамках УПЛ, но в итоге и там вернули себе титул, при комфортном отрыве. И еще и сумели дойти до полуфинала Лиги конференций.

Сейчас команда готовится к борьбе в Лиге чемпионов. Но там она будет начинать с основного раунда. Так что у тренерского штаба есть шанс немного поработать над интеграцией новичков. А их достаточно много, причем не только молодые футболисты из Бразилии снова были куплены - приютили и некогда тут начинавшего, а сейчас уже опытного Караваева.

Статистика личных встреч

С такими украинцами представитель Бурсы раньше не играл.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тут что-то турки покажут даже дома. Верим в победу гостей (коэффициент - 1,68).