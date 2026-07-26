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Бурсаспор
26.07.2026 19:00 - : -
Шахтер Донецк
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Товарищеские матчи
26 июля 2026, 07:50 |
133
0

Бурсаспор – Шахтер. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 26 июля и начнется в 19:00 по Киеву

26 июля 2026, 07:50 |
133
0
Бурсаспор – Шахтер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Шахтер Донецк
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26 июля на Ататюрк Шюташ пройдет товарищеский матч, в котором сыграют Бурсаспор и Шахтер Донецк. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Бурсаспор

Команда действительно уникальная. Она в 2010-м году смогла создать топ-сенсацию, опередив всех конкурентов и взяв титул в Суперлиге страны. А ведь мало кто за пределами Стамбула может себе позволить подобное. Кстати, и сами футболисты уже не повторили подобного - максимум было третье место и пара проигранных кубковых финала.

При этом уже в 2019-м произошло падение в Первую лигу. Более того, вместо того, чтобы вернуться, клуб делал только хуже. Дошло до того, что 2024/2025 он играл в четвертом дивизионе страны. Правда, сразу же вернулся, причем с первого места там. Более того, потом с ходу смогли завоевать еще одно повышение в классе. Впрочем, это означает только, что тот, кто был чемпионом местного сильного первенства, в итоге вернули себе прописку в местной Лиге 1.

Шахтер Донецк

Клуб давно закрепил за собой статус местного национального флагмана. Но позапрошлый сезон провалили, так что не удивительно, что в то время сменился наставник - переманили к себе Арду Турана. Тот не лучшим образом начинал, чего стоит обидный вылет по пенальти в квалификации Лиги Европы, или поражение старому врагу – киевскому Динамо в Кубке. Были попытки ЛНЗ конкурировать в рамках УПЛ, но в итоге и там вернули себе титул, при комфортном отрыве. И еще и сумели дойти до полуфинала Лиги конференций.

Сейчас команда готовится к борьбе в Лиге чемпионов. Но там она будет начинать с основного раунда. Так что у тренерского штаба есть шанс немного поработать над интеграцией новичков. А их достаточно много, причем не только молодые футболисты из Бразилии снова были куплены - приютили и некогда тут начинавшего, а сейчас уже опытного Караваева.

Статистика личных встреч

С такими украинцами представитель Бурсы раньше не играл.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тут что-то турки покажут даже дома. Верим в победу гостей (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Бурсаспор
26 июля 2026 -
19:00
Шахтер Донецк
Победа Шахтера 1.68 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Бурсаспор Шахтер Донецк товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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