Сухой итог сборов. Шахтер разошелся миром с Бурсаспором

Период летней подготовки к началу нового сезона для донецкого «Шахтера» завершился чуть более чем за неделю до первого официального матча. Но последний контрольный матч команда Арда Турана решила провести с размахом и согласилась посетить турецкий «Бурсаспор» на родине своего тренера. А там, как известно, умеют устроить помпезный прием. 40 тысяч болельщиков на трибунах на обычном товарищеском матче – это вам не шутки!

И в такой атмосфере на самом деле хотелось просто любоваться зрелищем, устроенным болельщиками, тогда как сама игра получилась посредственного качества. «Горняки» доминировали над соперниками, которые по итогам прошлого сезона вернулись в «элитный» дивизион своей страны, и, по крайней мере, по количеству созданных голевых моментов «Шахтер» точно переиграл «Бурсаспор». Другое дело, что в подавляющем большинстве случаев не удавалось довести дело до логического завершения.

Но возможности забить у «горняков» всё же были. В начале матча за их создание в большей степени отвечал Алиссон, тогда как во втором тайме эта роль перешла к свежему Мендозе на противоположном фланге. Однако мяч то попадал в вратаря, то вообще не летел в створ ворот в результате, преимущественно, обводных ударов.

После 60-й минуты Туран, как обычно, начал проводить ротацию и сумел переломить не слишком удачное начало второго тайма, когда «зеленые крокодилы» создали один из самых опасных моментов – удар Линкольна из левого угла штрафной, который отразил Твардовский. До этого, ещё в первом тайме, также следует отметить ошибку Назарины на своей половине поля, которая едва не обернулась голом Акбунара, если бы не вмешательство вратаря.

Однако в целом эта игра соответствовала товарищескому статусу. Туран даже не проявлял традиционных эмоций в технической зоне. Наверное, тренера «Шахтера» очень порадовал прием со стороны местных болельщиков, так что с точки зрения маркетинга этот матч полностью оправдал себя. А сами «горняки» попытались прочувствовать футбольную атмосферу с трибун, которой в Украине не стоит и ждать по понятным причинам, но которую точно будут использовать соперники в Лиге чемпионов УЕФА.

Товарищеский матч.

«Бурсаспор» – «Шахтер» – 0:0

Предупреждение: Марлон Гомес, 32

«Бурсаспор»: Матышлы – Байрамов (Гьок, 46), Яикджи, Бабаджан, Беришбек – Элтим, Акджан – Бутра, Линкольн, Акбунар – Гюльтекин.

«Шахтер»: Твардовский (Чимпоеш, 88) – Педриньо Азеведо (Гочолейшвили, 88), Матвиенко (Марлон Сантос, 75), Бондарь (Грам, 62), Винисиус (Караваев, 75) – Марлон Гомес, Назарина (Бондаренко, 62), Педриньо да Силва (Цуканов, 75) – Невертон (Мендоза, 62), Траоре (Элиас, 62), Алиссон (Лукас, 62).

Стадион: «Матлы Ататюрк Стэдиум» (Бурса, Турция).

БУРСАСПОР - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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