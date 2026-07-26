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Бурсаспор
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26 июля 2026, 20:59 | Обновлено 26 июля 2026, 21:39
1407
23

Сухой итог сборов. Шахтер разошелся миром с Бурсаспором

Команда Турана испытала себя перед переполненными трибунами

26 июля 2026, 20:59 | Обновлено 26 июля 2026, 21:39
1407
23 Comments
Сухой итог сборов. Шахтер разошелся миром с Бурсаспором
ФК Шахтер
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Период летней подготовки к началу нового сезона для донецкого «Шахтера» завершился чуть более чем за неделю до первого официального матча. Но последний контрольный матч команда Арда Турана решила провести с размахом и согласилась посетить турецкий «Бурсаспор» на родине своего тренера. А там, как известно, умеют устроить помпезный прием. 40 тысяч болельщиков на трибунах на обычном товарищеском матче – это вам не шутки!

И в такой атмосфере на самом деле хотелось просто любоваться зрелищем, устроенным болельщиками, тогда как сама игра получилась посредственного качества. «Горняки» доминировали над соперниками, которые по итогам прошлого сезона вернулись в «элитный» дивизион своей страны, и, по крайней мере, по количеству созданных голевых моментов «Шахтер» точно переиграл «Бурсаспор». Другое дело, что в подавляющем большинстве случаев не удавалось довести дело до логического завершения.

Но возможности забить у «горняков» всё же были. В начале матча за их создание в большей степени отвечал Алиссон, тогда как во втором тайме эта роль перешла к свежему Мендозе на противоположном фланге. Однако мяч то попадал в вратаря, то вообще не летел в створ ворот в результате, преимущественно, обводных ударов.

После 60-й минуты Туран, как обычно, начал проводить ротацию и сумел переломить не слишком удачное начало второго тайма, когда «зеленые крокодилы» создали один из самых опасных моментов – удар Линкольна из левого угла штрафной, который отразил Твардовский. До этого, ещё в первом тайме, также следует отметить ошибку Назарины на своей половине поля, которая едва не обернулась голом Акбунара, если бы не вмешательство вратаря.

Однако в целом эта игра соответствовала товарищескому статусу. Туран даже не проявлял традиционных эмоций в технической зоне. Наверное, тренера «Шахтера» очень порадовал прием со стороны местных болельщиков, так что с точки зрения маркетинга этот матч полностью оправдал себя. А сами «горняки» попытались прочувствовать футбольную атмосферу с трибун, которой в Украине не стоит и ждать по понятным причинам, но которую точно будут использовать соперники в Лиге чемпионов УЕФА.

Товарищеский матч.

«Бурсаспор» – «Шахтер» – 0:0

Предупреждение: Марлон Гомес, 32

«Бурсаспор»: Матышлы – Байрамов (Гьок, 46), Яикджи, Бабаджан, Беришбек – Элтим, Акджан – Бутра, Линкольн, Акбунар – Гюльтекин.

«Шахтер»: Твардовский (Чимпоеш, 88) – Педриньо Азеведо (Гочолейшвили, 88), Матвиенко (Марлон Сантос, 75), Бондарь (Грам, 62), Винисиус (Караваев, 75) – Марлон Гомес, Назарина (Бондаренко, 62), Педриньо да Силва (Цуканов, 75) – Невертон (Мендоза, 62), Траоре (Элиас, 62), Алиссон (Лукас, 62).

Стадион: «Матлы Ататюрк Стэдиум» (Бурса, Турция).

БУРСАСПОР - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Бурсаспор Арда Туран учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 23
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​Итог сухой, а в штанах подлива. Ни водки не налили, ни на Сбербанк ничего не пришло. Пойду дальше крутить шаурму, я хотя бы делаю её лучше, чем они играют.
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+5
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По товарнякам судити - себе не поважати.
Тільки офіційні матчі дають розуміння про гру звичайним глядачам.
Ви не тренери в стані команд, щоб щось розуміти з тренувального матчу.
Ааа, я забув, вам аби срач розвести))
П.с. точно такий же коментар можу залишити після тренувальних матчів Динамо, різниці нуль, змінюється тільки назва команди
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+1
Я розчарований грою, яку демонструє Шахтар під керівництвом Турана. Вважаю, що він — абсолютно посередній і безідейний тренер, за якого команда повністю втратила свій стиль і грає без жодної думки та пристрасті. Я, Костянтин Сергійович Глейзер, 1996 року народження, народився в Донецьку та з дитинства живу цим клубом. Я пройшов  Академію Шахтаря, починаючи з наймолодших команд  до U-17, але через важку травму був змушений достроково закінчити кар'єру гравця. Проте цей шлях дав мені величезний досвід, глибоке розуміння гри та чіткі ідеї, як повернути команді її колишню силу. Я вважаю себе послідовником Мірчі Луческу і готовий продовжити його справу, повернувши Шахтарю яскравий, швидкий та атакуючий футбол. Крім того, я чудово розумію бразильських гравців, адже три роки працював у Бразилії та дуже добре володію португальською мовою, тому мовний бар'єр для мене взагалі не проблема. Єдина перешкода полягає в тому, що у мене поки немає ліцензії PRO, але це легко вирішити: я готовий до варіанту, де Туран формально вважатиметься головним тренером, а фактично керувати тренувальним процесом, тактикою,  буду я. І хоча мені зараз 29 років, це не привід для сумнівів, адже той самий Нагельсманн теж починав зовсім молодим, і я готовий довести це на ділі.
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0
Видно было как только наши команды пресингуют мы ни чего не можем. Этти будут пользоваться соперники в европе пока мы сами не начнём в таком же ритме играть
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0
шахраї нікчеми
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0
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Скоріше сумний підсумок.
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0
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Там цей Бурсаспор поляну накрив. Навіщо такий дружній колектив засмучувати😇
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-1
Город Бурса основан в 202 году.  Ну не мог их Туран обидеть.  Зато собрал поесть кебаб и посвистеть. 
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-2
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Мендоза единственный кто играл сегодня…
За сборы - твердая тройка… с минусом 
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-3
Испания в товарке ничью с Ираком скатала. А затем выиграла ЧМ👏
Шахтёр, напомню, зимой проиграл Гроссашпаху. А затем выиграл чемпионат Украины👏
Всё, что нужно знать о показательности товарняков. Но как же скакали динамовские😂😂 А всё зря. Так и ничья с Бурсой не помешает ваш столетний год забрать нам под своё правление👏👏
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-4
не хотіли засмучувати друзів Турана тому ще й випустили Невертона та Назарину які половину мячів віддавали супернику. А в другому таймі Бондаренко вийшов позагарати на поле - вже є фотка в чатах як він загарав
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-9
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