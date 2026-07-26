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Бурсаспор
26.07.2026 19:00 – 90+ 0 : 0
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26 июля 2026, 19:26 | Обновлено 26 июля 2026, 20:56
2927
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Бурсаспор – Шахтер – 0:0. Текстовая трансляция

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

26 июля 2026, 19:26 | Обновлено 26 июля 2026, 20:56
2927
3 Comments
Бурсаспор – Шахтер – 0:0. Текстовая трансляция
ФК Шахтер
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Товарищеский матч.

«Бурсаспор» – «Шахтер» – 0:0

Предупреждение: Марлон Гомес, 32

«Бурсаспор»: Матышлы – Байрамов (Гьок, 46), Яикджи, Бабаджан, Беришбек – Элтим, Акджан – Бутра, Линкольн, Акбунар – Гюльтекин.

Запасные: Кыванч, Атаг, Бейкер, Башигит, Каяджик, Эрсой, Малдар, Фурат, Ихеаначо, Депе, Кавразлы, Айдогду, Айдоган.

«Шахтер»: Твардовский (Чимпоеш, 88) – Педриньо Азеведо (Гочолейшвили, 88), Матвиенко (Марлон Сантос, 75), Бондарь (Грам, 62), Винисиус (Караваев, 75) – Марлон Гомес, Назарина (Бондаренко, 62), Педриньо да Силва (Цуканов, 75) – Невертон (Мендоза, 62), Траоре (Элиас, 62), Алиссон (Лукас, 62).

Запасные: Баглай, Арройо, Сметана, Проспер, Райан, Бруниньо, Мейреллиш.

Стадион: «Матлы Ататюрк Стэдиум» (Бурса, Турция).

В воскресенье, 26-го июля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Бурсаспор» и аравийский «Шахтер». Матч пройдет в Бурсе, на поле стадиона «Матлы Ататюрк Стэдиум», начало в 19:00.

Команда Арда Турана завершает подготовку к новому сезону фактически полноценным матчем против победителя Второй лиги Турции, который по итогам прошлого сезона вернулся в «элитный» дивизион.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бурсаспор» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Благотворительный матч. Кассу сделали, Турану кебаб
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0
Спать хочется от такой игры
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0
Матч огонь!🔥 Атмосфера супер!💥 Соперник - достойный! 🇹🇷Удачи горнякам!⚒️🖤🧡
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-1
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