Товарищеский матч.

«Бурсаспор» – «Шахтер» – 0:0

Предупреждение: Марлон Гомес, 32

«Бурсаспор»: Матышлы – Байрамов (Гьок, 46), Яикджи, Бабаджан, Беришбек – Элтим, Акджан – Бутра, Линкольн, Акбунар – Гюльтекин.

Запасные: Кыванч, Атаг, Бейкер, Башигит, Каяджик, Эрсой, Малдар, Фурат, Ихеаначо, Депе, Кавразлы, Айдогду, Айдоган.

«Шахтер»: Твардовский (Чимпоеш, 88) – Педриньо Азеведо (Гочолейшвили, 88), Матвиенко (Марлон Сантос, 75), Бондарь (Грам, 62), Винисиус (Караваев, 75) – Марлон Гомес, Назарина (Бондаренко, 62), Педриньо да Силва (Цуканов, 75) – Невертон (Мендоза, 62), Траоре (Элиас, 62), Алиссон (Лукас, 62).

Запасные: Баглай, Арройо, Сметана, Проспер, Райан, Бруниньо, Мейреллиш.

Стадион: «Матлы Ататюрк Стэдиум» (Бурса, Турция).

В воскресенье, 26-го июля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Бурсаспор» и аравийский «Шахтер». Матч пройдет в Бурсе, на поле стадиона «Матлы Ататюрк Стэдиум», начало в 19:00.

Команда Арда Турана завершает подготовку к новому сезону фактически полноценным матчем против победителя Второй лиги Турции, который по итогам прошлого сезона вернулся в «элитный» дивизион.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бурсаспор» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.