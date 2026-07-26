Бурсаспор – Шахтер – 0:0. Текстовая трансляция
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Товарищеский матч.
«Бурсаспор» – «Шахтер» – 0:0
Предупреждение: Марлон Гомес, 32
«Бурсаспор»: Матышлы – Байрамов (Гьок, 46), Яикджи, Бабаджан, Беришбек – Элтим, Акджан – Бутра, Линкольн, Акбунар – Гюльтекин.
Запасные: Кыванч, Атаг, Бейкер, Башигит, Каяджик, Эрсой, Малдар, Фурат, Ихеаначо, Депе, Кавразлы, Айдогду, Айдоган.
«Шахтер»: Твардовский (Чимпоеш, 88) – Педриньо Азеведо (Гочолейшвили, 88), Матвиенко (Марлон Сантос, 75), Бондарь (Грам, 62), Винисиус (Караваев, 75) – Марлон Гомес, Назарина (Бондаренко, 62), Педриньо да Силва (Цуканов, 75) – Невертон (Мендоза, 62), Траоре (Элиас, 62), Алиссон (Лукас, 62).
Запасные: Баглай, Арройо, Сметана, Проспер, Райан, Бруниньо, Мейреллиш.
Стадион: «Матлы Ататюрк Стэдиум» (Бурса, Турция).
В воскресенье, 26-го июля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Бурсаспор» и аравийский «Шахтер». Матч пройдет в Бурсе, на поле стадиона «Матлы Ататюрк Стэдиум», начало в 19:00.
Команда Арда Турана завершает подготовку к новому сезону фактически полноценным матчем против победителя Второй лиги Турции, который по итогам прошлого сезона вернулся в «элитный» дивизион.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бурсаспор» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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