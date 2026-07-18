Анализ матча Динамо в ЛЕ, полуфинал в баскетболе, неудача волейболистов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 июля.

1. Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций

Сине-желтая волейбольная команда проиграла, ведя 2:0 по партиям

2. Львовские Карпаты на сборах сыграли вничью с командой из Хорватии

Поединок против команды Локомотива Загреб завершился в нулевую ничью

3. Эпицентр в спарринге минимально уступил венгерскому клубу Залаэгерсег

Единственный гол в товарищеском матче был забит на 58-й минуте

4. Экс-форвард Шахтера оформил дубль в сенсационной игре MLS на 6 голов

Кевин Келси помог команде Портленд Тимберс разгромить Сиэтл Саундерс

5. Игорь КОСТЮК: «Динамо могло закрыть матч уже в первом тайме»

Главный тренер прокомментировал игру с Универистатя Клуж в Q1 Лиги Европы

6. Молодежная сборная Украины U-20 по баскетболу вышла в полуфинал ЧЕ

Украинцы продолжают борьбу за выход в Дивизион А Евробаскета U-20

7. Олейникова в Яссах пробилась во второй в карьере полуфинал в WTA-туре

Александра в двух сетах переиграла Клару Бюрель на турнире WTA 250

8. ЛНЗ и Полесье получат сеяный статус при жеребьевке Q3 Лиги конференций

20 июля состоится жребий для победителей пар ЛНЗ – Гент, Полесье – Копенгаген

9. Легенда – спасательный круг. Почему Форлан стал главным тренером Уругвая

Об интересном назначении для двукратных чемпионов мира

10. Добро пожаловать на чертово колесо. Беглые заметки о нынешнем Динамо

Анализ матча против клуба Университатя Клуж в квалификации Лиги Европы