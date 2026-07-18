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18 июля 2026, 10:57 | Обновлено 18 июля 2026, 12:00
856
0

Анализ матча Динамо в ЛЕ, полуфинал в баскетболе, неудача волейболистов

Главные новости за 17 июля на Sport.ua

18 июля 2026, 10:57 | Обновлено 18 июля 2026, 12:00
856
0
Анализ матча Динамо в ЛЕ, полуфинал в баскетболе, неудача волейболистов
ФК Динамо
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 июля.

1. Украина уступила Турции в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций
Сине-желтая волейбольная команда проиграла, ведя 2:0 по партиям

2. Львовские Карпаты на сборах сыграли вничью с командой из Хорватии
Поединок против команды Локомотива Загреб завершился в нулевую ничью

3. Эпицентр в спарринге минимально уступил венгерскому клубу Залаэгерсег
Единственный гол в товарищеском матче был забит на 58-й минуте

4. Экс-форвард Шахтера оформил дубль в сенсационной игре MLS на 6 голов
Кевин Келси помог команде Портленд Тимберс разгромить Сиэтл Саундерс

5. Игорь КОСТЮК: «Динамо могло закрыть матч уже в первом тайме»
Главный тренер прокомментировал игру с Универистатя Клуж в Q1 Лиги Европы

6. Молодежная сборная Украины U-20 по баскетболу вышла в полуфинал ЧЕ
Украинцы продолжают борьбу за выход в Дивизион А Евробаскета U-20

7. Олейникова в Яссах пробилась во второй в карьере полуфинал в WTA-туре
Александра в двух сетах переиграла Клару Бюрель на турнире WTA 250

8. ЛНЗ и Полесье получат сеяный статус при жеребьевке Q3 Лиги конференций
20 июля состоится жребий для победителей пар ЛНЗ – Гент, Полесье – Копенгаген

9. Легенда – спасательный круг. Почему Форлан стал главным тренером Уругвая
Об интересном назначении для двукратных чемпионов мира

10. Добро пожаловать на чертово колесо. Беглые заметки о нынешнем Динамо
Анализ матча против клуба Университатя Клуж в квалификации Лиги Европы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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