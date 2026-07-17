ВИДЕО. Экс-форвард Шахтера оформил дубль в сенсационной игре MLS на 6 голов

В ночь на 17 июля состоялось три матча Major League Soccer (MLS) – заокеанская лига вернулась после двух месяцев перерыва.

Бывший форвард донецкого Шахтера Кевин Келси помог команде Портленд Тимберс одержать разгромную победу над Сиэтлом Саундерс со счетом 5:1.

Венесуэльский нападающий оформил дубль, забив на 19-й и 63-й минутах. Портленд считался очевидным андердогом поединка за коэффициент выше 5.00, в то время как на Сиэтл котировки составляли около 1.50.

Монреаль вместе с украинским вингером Геннадием Синчуком расписал нулевую ничью с Торонто. Синчук отыграл все 90 минут, нанес 6 ударов (2 в створ, 2 мимо ворот, 2 было заблокировано), наиграл на 0.44 xG, отдал 23 точные передачи из 31 (74%) и по версии некоторых статистических порталов был признан лучшим игроком поединка.

В еще одном поединке игрового дня Сент-Луис Сити в перестрелке вырвал победу у Спортинг Канзас-Сити со счетом 3:2.

В ночь на на 18 число состоятся еще два матча MLS: Нэшвилл – Атланта, Лос-Анджелес Гэлакси – Лос-Анджелес. Затем американская лига вернется 23 июля – Интер Майами, в системе которого находится Лионель Месси, проведет игру с Чикаго Файр.

Месси, а также хавбек Интер Майами Родриго Де Пауль, сейчас находятся в расположении сборной Аргентины, в составе которой 19 числа сыграют в финале чемпионата мира 2026 против Испании. Месси и Де Пауль пропустят предстоящий матч Интер Майами в связи с заслуженным отдыхом.

Major League Soccer. 17 июля

Сиэтл Саундерс – Портленд Тимберс – 1:5

Голы: Дотсон, 87 – Келси, 19, 63, Миллер, 56, Бассетт, 60, Аравена, 90+8

Монреаль – Торонто – 0:0

Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити – 3:2

Голы: Чон, 28, Хартель, 36, Левен, 85 (пен.) – Капита, 42, Йовелич, 76

ФОТО. Кевин Келси в матче Сиэтл Саундерс – Портленд Тимберс

ФОТО. Геннадий Синчук в матче Монреаль – Торонто – 0:0

Таблица MLS (Западная конференция)

Западная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ванкувер Вайткепс 14 10 2 2 34 - 12 23.07.26 02:30 Цинциннати - Ванкувер Вайткепс 24.05.26 Сан-Диего 2:4 Ванкувер Вайткепс 17.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Ванкувер Вайткепс 14.05.26 Даллас 2:3 Ванкувер Вайткепс 10.05.26 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Ванкувер Вайткепс 03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс 32 2 Сан-Хосе Эртквейкс 15 10 2 3 34 - 15 23.07.26 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Орландо Сити 24.05.26 Портленд Тимберс 1:3 Сан-Хосе Эртквейкс 17.05.26 Сан-Хосе Эртквейкс 2:3 Даллас 14.05.26 Сиэтл Саундерс 3:2 Сан-Хосе Эртквейкс 10.05.26 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Ванкувер Вайткепс 02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс 32 3 Реал Солт-Лейк 14 8 2 4 26 - 19 23.07.26 05:30 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 23.05.26 Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк 17.05.26 Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс 14.05.26 Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо 10.05.26 Даллас 3:1 Реал Солт-Лейк 02.05.26 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс 26 4 Даллас 15 7 4 4 30 - 22 23.07.26 05:30 Портленд Тимберс - Даллас 24.05.26 Колорадо Рэпидс 1:2 Даллас 17.05.26 Сан-Хосе Эртквейкс 2:3 Даллас 14.05.26 Даллас 2:3 Ванкувер Вайткепс 10.05.26 Даллас 3:1 Реал Солт-Лейк 03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас 25 5 Лос-Анджелес 15 7 3 5 24 - 17 18.07.26 05:25 Лос-Анжелес Гэлакси - Лос-Анджелес 25.05.26 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс 18.05.26 Нэшвилл 3:2 Лос-Анджелес 14.05.26 Сент-Луис Сити 2:1 Лос-Анджелес 11.05.26 Лос-Анджелес 1:4 Хьюстон Динамо 03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес 24 6 Сиэтл Саундерс 14 7 3 4 18 - 16 23.07.26 03:30 Остин - Сиэтл Саундерс 17.07.26 Сиэтл Саундерс 1:5 Портленд Тимберс 25.05.26 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс 17.05.26 Сиэтл Саундерс 0:2 Лос-Анжелес Гэлакси 14.05.26 Сиэтл Саундерс 3:2 Сан-Хосе Эртквейкс 10.05.26 Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Диего 24 7 Хьюстон Динамо 14 7 1 6 19 - 23 23.07.26 03:30 Хьюстон Динамо - ДС Юнайтед 24.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо 17.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Ванкувер Вайткепс 14.05.26 Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо 11.05.26 Лос-Анджелес 1:4 Хьюстон Динамо 03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс 22 8 Миннесота Юнайтед 15 6 4 5 18 - 22 23.07.26 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 23.05.26 Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк 17.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед 14.05.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Колорадо Рэпидс 11.05.26 Миннесота Юнайтед 2:2 Остин 03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед 22 9 Лос-Анжелес Гэлакси 15 5 5 5 22 - 22 18.07.26 05:25 Лос-Анжелес Гэлакси - Лос-Анджелес 24.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо 17.05.26 Сиэтл Саундерс 0:2 Лос-Анжелес Гэлакси 14.05.26 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анжелес Гэлакси 10.05.26 Атланта Юнайтед 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси 03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс 20 10 Сент-Луис Сити 15 5 4 6 19 - 22 23.07.26 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 17.07.26 Сент-Луис Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити 23.05.26 Сент-Луис Сити 3:0 Остин 17.05.26 ДС Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити 14.05.26 Сент-Луис Сити 2:1 Лос-Анджелес 10.05.26 Колорадо Рэпидс 0:1 Сент-Луис Сити 19 11 Портленд Тимберс 15 5 2 8 27 - 29 23.07.26 05:30 Портленд Тимберс - Даллас 17.07.26 Сиэтл Саундерс 1:5 Портленд Тимберс 24.05.26 Портленд Тимберс 1:3 Сан-Хосе Эртквейкс 18.05.26 Интер Майами 2:0 Портленд Тимберс 14.05.26 Монреаль Импакт 2:2 Портленд Тимберс 10.05.26 Портленд Тимберс 6:0 Спортинг Канзас-Сити 17 12 Сан-Диего 15 4 5 6 30 - 27 23.07.26 04:30 Колорадо Рэпидс - Сан-Диего 24.05.26 Сан-Диего 2:4 Ванкувер Вайткепс 17.05.26 Сан-Диего 3:3 Цинциннати 14.05.26 Сан-Диего 5:0 Остин 10.05.26 Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Диего 03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес 17 13 Колорадо Рэпидс 15 5 1 9 25 - 24 23.07.26 04:30 Колорадо Рэпидс - Сан-Диего 24.05.26 Колорадо Рэпидс 1:2 Даллас 17.05.26 Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс 14.05.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Колорадо Рэпидс 10.05.26 Колорадо Рэпидс 0:1 Сент-Луис Сити 03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс 16 14 Остин 15 3 5 7 19 - 31 23.07.26 03:30 Остин - Сиэтл Саундерс 23.05.26 Сент-Луис Сити 3:0 Остин 17.05.26 Остин 1:2 Спортинг Канзас-Сити 14.05.26 Сан-Диего 5:0 Остин 11.05.26 Миннесота Юнайтед 2:2 Остин 04.05.26 Остин 2:0 Сент-Луис Сити 14 15 Спортинг Канзас-Сити 15 3 2 10 16 - 39 23.07.26 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 17.07.26 Сент-Луис Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити 24.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз 17.05.26 Остин 1:2 Спортинг Канзас-Сити 14.05.26 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анжелес Гэлакси 10.05.26 Портленд Тимберс 6:0 Спортинг Канзас-Сити 11 Полная таблица

Таблица MLS (Восточная конференция)

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Нэшвилл 14 10 3 1 31 - 11 18.07.26 03:10 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 24.05.26 Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити 18.05.26 Нэшвилл 3:2 Лос-Анджелес 14.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нэшвилл 10.05.26 Нэшвилл 2:2 ДС Юнайтед 03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл 33 2 Интер Майами 15 9 4 2 39 - 28 23.07.26 02:30 Интер Майами - Чикаго Файр 25.05.26 Интер Майами 6:4 Филадельфия Юнион 18.05.26 Интер Майами 2:0 Портленд Тимберс 14.05.26 Цинциннати 3:5 Интер Майами 09.05.26 Торонто 2:4 Интер Майами 03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити 31 3 Чикаго Файр 14 8 2 4 27 - 16 23.07.26 02:30 Интер Майами - Чикаго Файр 24.05.26 Чикаго Файр 2:1 Торонто 16.05.26 Монреаль Импакт 0:2 Чикаго Файр 14.05.26 ДС Юнайтед 1:3 Чикаго Файр 09.05.26 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз 03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати 26 4 Нью-Инглэнд Революшн 14 8 1 5 22 - 18 23.07.26 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 24.05.26 Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн 17.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед 14.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нэшвилл 10.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион 03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт 25 5 Нью-Йорк Ред Буллз 15 6 4 5 25 - 32 23.07.26 02:30 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 24.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз 17.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити 14.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Крю 09.05.26 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз 03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас 22 6 Шарлотт 15 6 3 6 24 - 23 23.07.26 03:15 Шарлотт - Атланта Юнайтед 24.05.26 Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн 17.05.26 Шарлотт 3:1 Торонто 14.05.26 Шарлотт 0:1 Нью-Йорк Сити 10.05.26 Шарлотт 2:2 Цинциннати 03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт 21 7 Цинциннати 15 5 5 5 36 - 37 23.07.26 02:30 Цинциннати - Ванкувер Вайткепс 24.05.26 Цинциннати 6:2 Орландо Сити 17.05.26 Сан-Диего 3:3 Цинциннати 14.05.26 Цинциннати 3:5 Интер Майами 10.05.26 Шарлотт 2:2 Цинциннати 03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати 20 8 Нью-Йорк Сити 15 5 4 6 25 - 21 23.07.26 02:30 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 24.05.26 Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити 17.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити 14.05.26 Шарлотт 0:1 Нью-Йорк Сити 10.05.26 Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Крю 03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед 19 9 ДС Юнайтед 15 4 6 5 21 - 25 23.07.26 03:30 Хьюстон Динамо - ДС Юнайтед 24.05.26 ДС Юнайтед 4:4 Монреаль Импакт 17.05.26 ДС Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити 14.05.26 ДС Юнайтед 1:3 Чикаго Файр 10.05.26 Нэшвилл 2:2 ДС Юнайтед 03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед 18 10 Коламбус Крю 15 4 4 7 21 - 23 23.07.26 02:30 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 25.05.26 Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед 17.05.26 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю 14.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Крю 10.05.26 Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Крю 03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед 16 11 Монреаль Импакт 15 4 3 8 22 - 31 23.07.26 03:30 Нэшвилл - Монреаль Импакт 17.07.26 Монреаль Импакт 0:0 Торонто 24.05.26 ДС Юнайтед 4:4 Монреаль Импакт 16.05.26 Монреаль Импакт 0:2 Чикаго Файр 14.05.26 Монреаль Импакт 2:2 Портленд Тимберс 09.05.26 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити 15 12 Торонто 15 3 6 6 22 - 29 23.07.26 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 17.07.26 Монреаль Импакт 0:0 Торонто 24.05.26 Чикаго Файр 2:1 Торонто 17.05.26 Шарлотт 3:1 Торонто 09.05.26 Торонто 2:4 Интер Майами 02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс 15 13 Орландо Сити 15 4 2 9 23 - 44 23.07.26 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Орландо Сити 24.05.26 Цинциннати 6:2 Орландо Сити 17.05.26 Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед 14.05.26 Орландо Сити 4:3 Филадельфия Юнион 09.05.26 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити 03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити 14 14 Атланта Юнайтед 14 3 2 9 14 - 23 18.07.26 03:10 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 25.05.26 Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед 17.05.26 Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед 10.05.26 Атланта Юнайтед 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси 03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт 25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед 11 15 Филадельфия Юнион 15 1 4 10 18 - 30 23.07.26 02:30 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 25.05.26 Интер Майами 6:4 Филадельфия Юнион 17.05.26 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю 14.05.26 Орландо Сити 4:3 Филадельфия Юнион 10.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион 03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл 7 Полная таблица

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