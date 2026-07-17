ВИДЕО. Экс-форвард Шахтера оформил дубль в сенсационной игре MLS на 6 голов
Кевин Келси помог команде Портленд Тимберс разгромить Сиэтл Саундерс 5:1
В ночь на 17 июля состоялось три матча Major League Soccer (MLS) – заокеанская лига вернулась после двух месяцев перерыва.
Бывший форвард донецкого Шахтера Кевин Келси помог команде Портленд Тимберс одержать разгромную победу над Сиэтлом Саундерс со счетом 5:1.
Венесуэльский нападающий оформил дубль, забив на 19-й и 63-й минутах. Портленд считался очевидным андердогом поединка за коэффициент выше 5.00, в то время как на Сиэтл котировки составляли около 1.50.
Монреаль вместе с украинским вингером Геннадием Синчуком расписал нулевую ничью с Торонто. Синчук отыграл все 90 минут, нанес 6 ударов (2 в створ, 2 мимо ворот, 2 было заблокировано), наиграл на 0.44 xG, отдал 23 точные передачи из 31 (74%) и по версии некоторых статистических порталов был признан лучшим игроком поединка.
В еще одном поединке игрового дня Сент-Луис Сити в перестрелке вырвал победу у Спортинг Канзас-Сити со счетом 3:2.
В ночь на на 18 число состоятся еще два матча MLS: Нэшвилл – Атланта, Лос-Анджелес Гэлакси – Лос-Анджелес. Затем американская лига вернется 23 июля – Интер Майами, в системе которого находится Лионель Месси, проведет игру с Чикаго Файр.
Месси, а также хавбек Интер Майами Родриго Де Пауль, сейчас находятся в расположении сборной Аргентины, в составе которой 19 числа сыграют в финале чемпионата мира 2026 против Испании. Месси и Де Пауль пропустят предстоящий матч Интер Майами в связи с заслуженным отдыхом.
Major League Soccer. 17 июля
Сиэтл Саундерс – Портленд Тимберс – 1:5
Голы: Дотсон, 87 – Келси, 19, 63, Миллер, 56, Бассетт, 60, Аравена, 90+8
Монреаль – Торонто – 0:0
Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити – 3:2
Голы: Чон, 28, Хартель, 36, Левен, 85 (пен.) – Капита, 42, Йовелич, 76
ФОТО. Кевин Келси в матче Сиэтл Саундерс – Портленд Тимберс
ФОТО. Геннадий Синчук в матче Монреаль – Торонто – 0:0
Таблица MLS (Западная конференция)
|Западная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ванкувер Вайткепс
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|23.07.26 02:30 Цинциннати - Ванкувер Вайткепс24.05.26 Сан-Диего 2:4 Ванкувер Вайткепс17.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Ванкувер Вайткепс14.05.26 Даллас 2:3 Ванкувер Вайткепс10.05.26 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Ванкувер Вайткепс03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс
|32
|2
|Сан-Хосе Эртквейкс
|15
|10
|2
|3
|34 - 15
|23.07.26 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Орландо Сити24.05.26 Портленд Тимберс 1:3 Сан-Хосе Эртквейкс17.05.26 Сан-Хосе Эртквейкс 2:3 Даллас14.05.26 Сиэтл Саундерс 3:2 Сан-Хосе Эртквейкс10.05.26 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Ванкувер Вайткепс02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс
|32
|3
|Реал Солт-Лейк
|14
|8
|2
|4
|26 - 19
|23.07.26 05:30 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк23.05.26 Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк17.05.26 Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс14.05.26 Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо10.05.26 Даллас 3:1 Реал Солт-Лейк02.05.26 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс
|26
|4
|Даллас
|15
|7
|4
|4
|30 - 22
|23.07.26 05:30 Портленд Тимберс - Даллас24.05.26 Колорадо Рэпидс 1:2 Даллас17.05.26 Сан-Хосе Эртквейкс 2:3 Даллас14.05.26 Даллас 2:3 Ванкувер Вайткепс10.05.26 Даллас 3:1 Реал Солт-Лейк03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас
|25
|5
|Лос-Анджелес
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|18.07.26 05:25 Лос-Анжелес Гэлакси - Лос-Анджелес25.05.26 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс18.05.26 Нэшвилл 3:2 Лос-Анджелес14.05.26 Сент-Луис Сити 2:1 Лос-Анджелес11.05.26 Лос-Анджелес 1:4 Хьюстон Динамо03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес
|24
|6
|Сиэтл Саундерс
|14
|7
|3
|4
|18 - 16
|23.07.26 03:30 Остин - Сиэтл Саундерс17.07.26 Сиэтл Саундерс 1:5 Портленд Тимберс25.05.26 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс17.05.26 Сиэтл Саундерс 0:2 Лос-Анжелес Гэлакси14.05.26 Сиэтл Саундерс 3:2 Сан-Хосе Эртквейкс10.05.26 Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Диего
|24
|7
|Хьюстон Динамо
|14
|7
|1
|6
|19 - 23
|23.07.26 03:30 Хьюстон Динамо - ДС Юнайтед24.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо17.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Ванкувер Вайткепс14.05.26 Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо11.05.26 Лос-Анджелес 1:4 Хьюстон Динамо03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс
|22
|8
|Миннесота Юнайтед
|15
|6
|4
|5
|18 - 22
|23.07.26 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед23.05.26 Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк17.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед14.05.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Колорадо Рэпидс11.05.26 Миннесота Юнайтед 2:2 Остин03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед
|22
|9
|Лос-Анжелес Гэлакси
|15
|5
|5
|5
|22 - 22
|18.07.26 05:25 Лос-Анжелес Гэлакси - Лос-Анджелес24.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо17.05.26 Сиэтл Саундерс 0:2 Лос-Анжелес Гэлакси14.05.26 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анжелес Гэлакси10.05.26 Атланта Юнайтед 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс
|20
|10
|Сент-Луис Сити
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|23.07.26 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Сент-Луис Сити17.07.26 Сент-Луис Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити23.05.26 Сент-Луис Сити 3:0 Остин17.05.26 ДС Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити14.05.26 Сент-Луис Сити 2:1 Лос-Анджелес10.05.26 Колорадо Рэпидс 0:1 Сент-Луис Сити
|19
|11
|Портленд Тимберс
|15
|5
|2
|8
|27 - 29
|23.07.26 05:30 Портленд Тимберс - Даллас17.07.26 Сиэтл Саундерс 1:5 Портленд Тимберс24.05.26 Портленд Тимберс 1:3 Сан-Хосе Эртквейкс18.05.26 Интер Майами 2:0 Портленд Тимберс14.05.26 Монреаль Импакт 2:2 Портленд Тимберс10.05.26 Портленд Тимберс 6:0 Спортинг Канзас-Сити
|17
|12
|Сан-Диего
|15
|4
|5
|6
|30 - 27
|23.07.26 04:30 Колорадо Рэпидс - Сан-Диего24.05.26 Сан-Диего 2:4 Ванкувер Вайткепс17.05.26 Сан-Диего 3:3 Цинциннати14.05.26 Сан-Диего 5:0 Остин10.05.26 Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Диего03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес
|17
|13
|Колорадо Рэпидс
|15
|5
|1
|9
|25 - 24
|23.07.26 04:30 Колорадо Рэпидс - Сан-Диего24.05.26 Колорадо Рэпидс 1:2 Даллас17.05.26 Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс14.05.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Колорадо Рэпидс10.05.26 Колорадо Рэпидс 0:1 Сент-Луис Сити03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс
|16
|14
|Остин
|15
|3
|5
|7
|19 - 31
|23.07.26 03:30 Остин - Сиэтл Саундерс23.05.26 Сент-Луис Сити 3:0 Остин17.05.26 Остин 1:2 Спортинг Канзас-Сити14.05.26 Сан-Диего 5:0 Остин11.05.26 Миннесота Юнайтед 2:2 Остин04.05.26 Остин 2:0 Сент-Луис Сити
|14
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|2
|10
|16 - 39
|23.07.26 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед17.07.26 Сент-Луис Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити24.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз17.05.26 Остин 1:2 Спортинг Канзас-Сити14.05.26 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анжелес Гэлакси10.05.26 Портленд Тимберс 6:0 Спортинг Канзас-Сити
|11
Таблица MLS (Восточная конференция)
|Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Нэшвилл
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|18.07.26 03:10 Нэшвилл - Атланта Юнайтед24.05.26 Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити18.05.26 Нэшвилл 3:2 Лос-Анджелес14.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нэшвилл10.05.26 Нэшвилл 2:2 ДС Юнайтед03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл
|33
|2
|Интер Майами
|15
|9
|4
|2
|39 - 28
|23.07.26 02:30 Интер Майами - Чикаго Файр25.05.26 Интер Майами 6:4 Филадельфия Юнион18.05.26 Интер Майами 2:0 Портленд Тимберс14.05.26 Цинциннати 3:5 Интер Майами09.05.26 Торонто 2:4 Интер Майами03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити
|31
|3
|Чикаго Файр
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|23.07.26 02:30 Интер Майами - Чикаго Файр24.05.26 Чикаго Файр 2:1 Торонто16.05.26 Монреаль Импакт 0:2 Чикаго Файр14.05.26 ДС Юнайтед 1:3 Чикаго Файр09.05.26 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати
|26
|4
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|8
|1
|5
|22 - 18
|23.07.26 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто24.05.26 Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн17.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед14.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нэшвилл10.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт
|25
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|6
|4
|5
|25 - 32
|23.07.26 02:30 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз24.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз17.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити14.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Крю09.05.26 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас
|22
|6
|Шарлотт
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|23.07.26 03:15 Шарлотт - Атланта Юнайтед24.05.26 Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн17.05.26 Шарлотт 3:1 Торонто14.05.26 Шарлотт 0:1 Нью-Йорк Сити10.05.26 Шарлотт 2:2 Цинциннати03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт
|21
|7
|Цинциннати
|15
|5
|5
|5
|36 - 37
|23.07.26 02:30 Цинциннати - Ванкувер Вайткепс24.05.26 Цинциннати 6:2 Орландо Сити17.05.26 Сан-Диего 3:3 Цинциннати14.05.26 Цинциннати 3:5 Интер Майами10.05.26 Шарлотт 2:2 Цинциннати03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати
|20
|8
|Нью-Йорк Сити
|15
|5
|4
|6
|25 - 21
|23.07.26 02:30 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити24.05.26 Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити17.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити14.05.26 Шарлотт 0:1 Нью-Йорк Сити10.05.26 Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Крю03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед
|19
|9
|ДС Юнайтед
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|23.07.26 03:30 Хьюстон Динамо - ДС Юнайтед24.05.26 ДС Юнайтед 4:4 Монреаль Импакт17.05.26 ДС Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити14.05.26 ДС Юнайтед 1:3 Чикаго Файр10.05.26 Нэшвилл 2:2 ДС Юнайтед03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед
|18
|10
|Коламбус Крю
|15
|4
|4
|7
|21 - 23
|23.07.26 02:30 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити25.05.26 Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед17.05.26 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю14.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Крю10.05.26 Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Крю03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед
|16
|11
|Монреаль Импакт
|15
|4
|3
|8
|22 - 31
|23.07.26 03:30 Нэшвилл - Монреаль Импакт17.07.26 Монреаль Импакт 0:0 Торонто24.05.26 ДС Юнайтед 4:4 Монреаль Импакт16.05.26 Монреаль Импакт 0:2 Чикаго Файр14.05.26 Монреаль Импакт 2:2 Портленд Тимберс09.05.26 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити
|15
|12
|Торонто
|15
|3
|6
|6
|22 - 29
|23.07.26 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто17.07.26 Монреаль Импакт 0:0 Торонто24.05.26 Чикаго Файр 2:1 Торонто17.05.26 Шарлотт 3:1 Торонто09.05.26 Торонто 2:4 Интер Майами02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс
|15
|13
|Орландо Сити
|15
|4
|2
|9
|23 - 44
|23.07.26 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Орландо Сити24.05.26 Цинциннати 6:2 Орландо Сити17.05.26 Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед14.05.26 Орландо Сити 4:3 Филадельфия Юнион09.05.26 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити
|14
|14
|Атланта Юнайтед
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|18.07.26 03:10 Нэшвилл - Атланта Юнайтед25.05.26 Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед17.05.26 Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед10.05.26 Атланта Юнайтед 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед
|11
|15
|Филадельфия Юнион
|15
|1
|4
|10
|18 - 30
|23.07.26 02:30 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз25.05.26 Интер Майами 6:4 Филадельфия Юнион17.05.26 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю14.05.26 Орландо Сити 4:3 Филадельфия Юнион10.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл
|7
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События матча
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