Легенда – спасательный круг. Почему Форлан стал главным тренером Уругвая

Чемпионат мира-2026 стал еще одним турниром, после которого стало понятно – 70-летний аргентинский наставник Марсело Бьелса, имеющий прозвище «Безумец», совершенно не годится для решения амбициозных задач. Этот специалист, получив в мае 2023 года кредит доверия от Уругвайской футбольной ассоциации и став главным тренером национальной сборной этой страны, провел один из худших в истории «Чарруа» чемпионатов мира, на которых эта команда вообще играла.

Уругвай угодил в одну группу с Испанией, что уже ставило под сомнение способность «Чарруа» занять первую строчку в квартете, однако два других соперника – сборные Саудовской Аравии и Кабо-Верде – виделись типичными «сладкими булочками» для южноамериканской команды, которая дважды в истории (в 1930 и 1950 годах) становилась чемпионом мира по футболу. Но гладко было лишь на бумаге… На практике же уругвайцы начали буксовать с самого начала, сыграв вничью 1:1 против саудитов. Во втором туре «Чарруа» вновь не сумели добыть победу – 2:2 против Кабо-Верде. После чего последовало фиаско (0:1) от испанцев в третьем матче и вылет с турнира. Два очка в активе, отрицательная разница мячей – вот, по сути, все достижения команды Марсело Бьелсы на ЧМ-2026.

Неудивительно, что Бьелса после столь унизительного результата объявил об уходе с поста главного тренера сборной Уругвая. Что правда, формально контракт аргентинца все равно действовал лишь до завершения ЧМ-2026, но тренер не стал давить на ассоциацию, вынуждая ту принимать решения, а взял ответственность на себя: «Я ничего не оставил уругвайскому футболу. Мое управление ресурсами и игроками было недостаточным».

Наследие Бьелсы действительно оказалось ужасным. Сборную Уругвая, по слухам, раздирали конфликты, а в одном из эпизодов на ЧМ-2026 капитан «Чарруа» Федерико Вальверде, которого тренер неожиданно решил заменить, отказался пожать руку Бьелсе. Поэтому когда Марсело заявил, что «ничего не оставил уругвайскому футболу», он даже несколько лукавил. Ничего хорошего он после себя действительно не оставил, а вот кучу проблем – пожалуйста…

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде и Марсело Бьелса

Провал на ЧМ-2026 стал настоящей катастрофой и для действующего руководства Уругвайской футбольной ассоциации во главе с 47-летним Игнасио Алонсо. Этот функционер занимает пост президента организации с 2019 года, став вторым самым молодым руководителем уругвайского футбола в его истории. В 2023-м Алонсо был переизбран на второй срок, и вскоре с его подачи у руля сборной оказался Бьелса. Функционер рассчитывал, что опытный и авторитетный наставник сумеет добиться неплохих результатов с «Чарруа» на ЧМ-2026, что поможет Игнасио решить свои личные задачи, но… Все сложилось вовсе не так, как рассчитывал Алонсо.

А Алонсо хотел (и продолжает на это рассчитывать) переизбраться на пост президента Уругвайской футбольной ассоциации и на следующих выборах, которые состоятся в марте 2027 года. Действующий устав организации запрещает Игнасио это делать, так как ограничивает период руководства одним лицом двумя сроками подряд. Но Алонсо через свои связи в Министерстве образования и культуры Уругвая пытается кулуарно продавить внесение изменений в устав ассоциации, чтобы убрать «лишнюю» для него поправку.

Если бы сборная Уругвая достойно выступила на ЧМ-2026, у Алонсо было бы немало козырей в рукаве, чтобы реализовать свой план. Но после того фиаско, который произошел с командой, возглавляемой Бьелсой, действующий президент футбольной ассоциации внезапно оказался в заложниках у ситуации. Что правда, Игнасио тут же продемонстрировал невероятную изворотливость и находчивость.

Преемником Бьелсы на посту главного тренера сборной Уругвая был объявлен 47-летний Диего Форлан – легендарный в недавнем прошлом форвард «Чарруа», на клубном уровне поигравший за «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетико» и «Интер». В 2010 году Форлан вместе со сборной Уругвая занял четвертое место на чемпионате мира, финальная часть которого проходила в ЮАР (став еще и лучшим бомбардиром того турнира!), а год спустя – выиграл с «Чарруа» Кубок Америки.

Для уругвайских болельщиков Диего Форлан – фигура культовая, и его приглашением Игнасио Алонсо, кажется, сумел застрелить сразу двух зайцев, имея в активе лишь один охотничий патрон. Для действующего президента Уругвайской футбольной ассоциации Форлан становится своего рода громоотводом, спасательным кругом или эмоциональным щитом от недовольных болельщиков и критики со стороны экспертов. Назначение дорогостоящего Бьелсы было исключительной волей самого Алонсо, а потому провал аргентинца во главе «Чарруа» стал ударом по позициям функционера в уругвайском футболе.

После провала на ЧМ-2026 Алонсо проявил невиданную проницательность. Он осознавал, что футбольная общественность Уругвая хочет видеть во главе национальной команды человека, который прекрасно знает тамошние реалии и команду, так сказать, изнутри. Форлан оказался просто блестящей кандидатурой в имиджевом плане, а его временное назначение (Диего получил контракт до марта 2027-го) – решением проблемы с тренерским штабом до следующих выборов. Любопытно также, что Форлан будет совмещать работу в национальной команде с должностью главного тренера сборной Уругвая U-20. Эту команду Диего через участие в Кубке Америки U-20 попытается вести на молодежный чемпионат мира, финальная часть которого состоится летом 2027-го на полях Азербайджана и Узбекистана.

Потенциальной реализацией задачи по выходу сборной Уругвая U-20 на молодежный чемпионат мира Игнасио Алонсо, видимо, хочет добиться расположения клубов-избирателей на выборах президента организации, которого сейчас функционер напрочь лишился после провала и скандалов с Бьелсой.

Любопытно также, что юридически нынешнее руководство Уругвайской футбольной ассоциации не может подписывать долгосрочный контракт с новым главным тренером национальной команды. Именно поэтому Форлан получил статус фактически временного наставника со сроком действия трудового соглашения до марта 2027 года.

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Но и этот момент действующий президент ассоциации Алонсо, кажется, пытается обратить в свою пользу. Дело в том, что фактически сборная Уругвая под руководством Форлана будет лишена возможности проводить официальные матчи. «Чарруа» автоматически квалифицировались на ЧМ-2030 по квоте одной из стран-хозяек (напомним, мундиаль состоится на полях Испании, Португалии и Марокко, но по одному матчу открытия примут у себя Уругвай, Аргентина и Парагвай, что станет своего рода символичным жестом в адрес сотой годовщины с момента проведения первого мирового футбольного первенства в истории, которое проходило на полях Уругвая). По этой причине до выборов президента Уругвайской футбольной ассоциации 47-летний наставник фактически будет лишен возможность хоть как-то проявить себя и помочь Алонсо, который поспособствовал его назначению, получить висты на футбольно-политической ниве.

Но чтобы это все-таки произошло Форлан и будет параллельно работать со сборной Уругвая U-20. Кроме того, фактически Диего будет «заложником» у Алонсо, так как для получения долгосрочного контракта с национальной командой Форлан напрямую будет заинтересован в победе своего шефа на новых выборах, а для этого ему потребуется помочь тому результатами. Так что Игнасио стратегически сработал как надо: задобрил публику назначением невероятно авторитетной фигуры после фиаско Бьелсы, а самого преемника аргентинца сделал максимально заинтересованным в работе на результат уже в ближайшей перспективе.

Другой вопрос, что фактически Игнасио Алонсо назначением Форлана пошел ва-банк. До этого Диего тренировал лишь два клуба в своей непродолжительной наставнической карьере. С января по август 2020-го Форлан работал с «Пеньяролем», проведя 11 матчей, после чего был уволен. А с марта по сентябрь 2021-го Диего руководил также местной командой «Атенас», но и там успехов не достиг – 4 победы, 5 ничьих и 3 поражения, после чего последовало новое увольнение…

Фактически в качестве тренера Форлан провел всего 23 официальных поединка, в которых его команды добились 8 побед при 8 ничьих и 7 поражениях. Подопечные Диего, как правило, действовали весьма прагматично, не радуя поклонников ярким и зрелищным футболом, но и не добывали желаемого результата. Поэтому нынешнее назначение Форлана, который почти пять последних лет был вне большого футбола, главным тренером сборной Уругвая в этой стране называют не иначе как огромной авантюрой.

Но пойти на эту авантюру Игнасио Алонсо, очевидно, был вынужден по вполне резонным и объяснимым причинам. И они куда больше носят именно характер личной выгоды и преимущества, нежели связаны с реальной заботой о будущем и развитии уругвайского футбола. Впрочем, вряд ли это проблема, присущая исключительно уругвайскому футболу, согласитесь…