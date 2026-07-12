Экс-форвард Манчестер Юнайтед возглавил сборную Уругвая
Диего Форлан заменил Марсело Бьелсу
Диего Форлан стал временным главным тренером сборной Уругвая. Срок действия его контракта – до марта 2027 года, когда федерация назначит наставника на постоянной основе.
В конце года в уругвайской ассоциации футбола пройдут выборы руководителя. Пока же Форлан будет работать с первой командой страны, а также с молодежкой, которая в январе сыграет на чемпионате Южной Америки.
На чемпионате мира сборную Уругвая возглавлял Марсело Бьелса. Команда заняла третье место с двумя очками, опередив только Саудовскую Аравию и пропустив вперед Испанию и Кабо-Верде.
Форлан провел 112 матчей за сборную Уругвая, а также защищал цвета «МЮ», «Атлетико», «Интера» и других клубов.
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