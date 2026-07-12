Экс-форвард Манчестер Юнайтед возглавил сборную Уругвая

Диего Форлан стал временным главным тренером сборной Уругвая. Срок действия его контракта – до марта 2027 года, когда федерация назначит наставника на постоянной основе.

В конце года в уругвайской ассоциации футбола пройдут выборы руководителя. Пока же Форлан будет работать с первой командой страны, а также с молодежкой, которая в январе сыграет на чемпионате Южной Америки.

На чемпионате мира сборную Уругвая возглавлял Марсело Бьелса. Команда заняла третье место с двумя очками, опередив только Саудовскую Аравию и пропустив вперед Испанию и Кабо-Верде.

Форлан провел 112 матчей за сборную Уругвая, а также защищал цвета «МЮ», «Атлетико», «Интера» и других клубов.