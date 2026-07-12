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Чемпионат мира
12 июля 2026, 22:36 | Обновлено 12 июля 2026, 22:37
797
0

Экс-форвард Манчестер Юнайтед возглавил сборную Уругвая

Диего Форлан заменил Марсело Бьелсу

12 июля 2026, 22:36 | Обновлено 12 июля 2026, 22:37
797
0
Экс-форвард Манчестер Юнайтед возглавил сборную Уругвая
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Форлан
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Диего Форлан стал временным главным тренером сборной Уругвая. Срок действия его контракта – до марта 2027 года, когда федерация назначит наставника на постоянной основе.

В конце года в уругвайской ассоциации футбола пройдут выборы руководителя. Пока же Форлан будет работать с первой командой страны, а также с молодежкой, которая в январе сыграет на чемпионате Южной Америки.

На чемпионате мира сборную Уругвая возглавлял Марсело Бьелса. Команда заняла третье место с двумя очками, опередив только Саудовскую Аравию и пропустив вперед Испанию и Кабо-Верде.

Форлан провел 112 матчей за сборную Уругвая, а также защищал цвета «МЮ», «Атлетико», «Интера» и других клубов.

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Диего Форлан сборная Уругвая по футболу ЧМ-2026 по футболу Марсело Бьелса
Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
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