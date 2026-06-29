Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан резко раскритиковал экс-напарника Криштиану Роналду, заявив, что легендарный форвард в настоящее время является препятствием для амбиций Португалии на чемпионате мира. Несмотря на то, что помог команде выйти в плей-офф, выступления 41-летнего футболиста вызвали споры среди экспертов и бывших коллег.

«Я говорю как нападающий, проблема в том, что Криштиану находится на острие, он тот, кто он есть, он там как «девятка», и он остается там, чтобы воспользоваться моментом для гола, потому что он больше не выходит за мячом, но в итоге он подводит Португалию», – объяснил Форлан. «Это типичная ситуация, когда мы раньше говорили: «Я остаюсь здесь, потому что я близко к воротам, чтобы забить», но вы не понимаете, что в итоге вы вредите своей команде, потому что оба центральных защитника остаются там, вы не двигаетесь».

«Если бы он немного сместился на фланг, другие игроки могли бы подключаться, и он мог бы участвовать в игре», – продолжил Форлан. «Я бы не сказал, что это проблема, главное, чтобы он это понял. Сказать ему: «Двигайся, уходи оттуда, чтобы ты мог что-то сделать».

Роналду оформил дубль в матче с Узбекистаном (5:0), но в остальных двух матчах сыграл крайне неубедительно.

В 1/16 финала Португалия встретится с Хорватией.