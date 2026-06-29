Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»
Чемпионат мира
29 июня 2026, 19:12 | Обновлено 29 июня 2026, 19:49
550
0

Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»

Диего Форлан критикует Криштиану Роналду

29 июня 2026, 19:12 | Обновлено 29 июня 2026, 19:49
550
0
Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан резко раскритиковал экс-напарника Криштиану Роналду, заявив, что легендарный форвард в настоящее время является препятствием для амбиций Португалии на чемпионате мира. Несмотря на то, что помог команде выйти в плей-офф, выступления 41-летнего футболиста вызвали споры среди экспертов и бывших коллег.

«Я говорю как нападающий, проблема в том, что Криштиану находится на острие, он тот, кто он есть, он там как «девятка», и он остается там, чтобы воспользоваться моментом для гола, потому что он больше не выходит за мячом, но в итоге он подводит Португалию», – объяснил Форлан. «Это типичная ситуация, когда мы раньше говорили: «Я остаюсь здесь, потому что я близко к воротам, чтобы забить», но вы не понимаете, что в итоге вы вредите своей команде, потому что оба центральных защитника остаются там, вы не двигаетесь».

«Если бы он немного сместился на фланг, другие игроки могли бы подключаться, и он мог бы участвовать в игре», – продолжил Форлан. «Я бы не сказал, что это проблема, главное, чтобы он это понял. Сказать ему: «Двигайся, уходи оттуда, чтобы ты мог что-то сделать».

Роналду оформил дубль в матче с Узбекистаном (5:0), но в остальных двух матчах сыграл крайне неубедительно.

В 1/16 финала Португалия встретится с Хорватией.

По теме:
ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 29 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бразилия – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Автор фразы «Побеждают всегда немцы» предсказал результаты Бундестим
Диего Форлан Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Манчестер Юнайтед ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 29 июня 2026, 07:06 9
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто

Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером

Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Футбол | 29 июня 2026, 16:15 8
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира

Олег Федорчук считает, что в четверке лучших команд окажутся Франция, Испания, Англия и Аргентина

Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29.06.2026, 06:32
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Футбол | 29.06.2026, 08:59
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Я уже всем все доказал. Ничего не должен»
Футбол | 29.06.2026, 19:21
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Я уже всем все доказал. Ничего не должен»
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Я уже всем все доказал. Ничего не должен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 21
Бокс
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 7
Бокс
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 2
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем