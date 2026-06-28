Роналду и Месси не встретятся в 1/4 финала ЧМ-26. Остался лишь один вариант
Португалия и Аргентина могут сыграть друг с другом только в финале чемпионата мира
Ожидаемый многими болельщиками матч сборных Португалии и Аргентины в плей-офф чемпионата мира 2026 не состоится раньше финала.
Португалия с Криштиану Роналду и Аргентина с Лионелем Месси могли пересечься друг с другом в четвертьфинале, но для этого обеим командам нужно было стать первыми в своих группах.
Аргентина с задачей справился, досрочно выиграв группу J. А вот Португалия в последнем туре квартета K не сумела переиграть Колумбию и стала лишь второй.
Португалия попала в верхннюю часть сетки, а Аргентина – в нижнюю. В 1/16 финала португальцы встретятся с Хорватией, а аргентинцы – с Кабо-Верде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр хочет провести бой в США
Мампасси оказался в центре скандала