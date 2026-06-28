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  4. Роналду и Месси не встретятся в 1/4 финала ЧМ-26. Остался лишь один вариант
Чемпионат мира
28 июня 2026, 05:20 |
113
0

Роналду и Месси не встретятся в 1/4 финала ЧМ-26. Остался лишь один вариант

Португалия и Аргентина могут сыграть друг с другом только в финале чемпионата мира

28 июня 2026, 05:20 |
113
0
Роналду и Месси не встретятся в 1/4 финала ЧМ-26. Остался лишь один вариант
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Ожидаемый многими болельщиками матч сборных Португалии и Аргентины в плей-офф чемпионата мира 2026 не состоится раньше финала.

Португалия с Криштиану Роналду и Аргентина с Лионелем Месси могли пересечься друг с другом в четвертьфинале, но для этого обеим командам нужно было стать первыми в своих группах.

Аргентина с задачей справился, досрочно выиграв группу J. А вот Португалия в последнем туре квартета K не сумела переиграть Колумбию и стала лишь второй.

Португалия попала в верхннюю часть сетки, а Аргентина – в нижнюю. В 1/16 финала португальцы встретятся с Хорватией, а аргентинцы – с Кабо-Верде.

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футбол чемпионат мира
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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