Роналду и Месси не встретятся в 1/4 финала ЧМ-26. Остался лишь один вариант

Ожидаемый многими болельщиками матч сборных Португалии и Аргентины в плей-офф чемпионата мира 2026 не состоится раньше финала.

Португалия с Криштиану Роналду и Аргентина с Лионелем Месси могли пересечься друг с другом в четвертьфинале, но для этого обеим командам нужно было стать первыми в своих группах.

Аргентина с задачей справился, досрочно выиграв группу J. А вот Португалия в последнем туре квартета K не сумела переиграть Колумбию и стала лишь второй.

Португалия попала в верхннюю часть сетки, а Аргентина – в нижнюю. В 1/16 финала португальцы встретятся с Хорватией, а аргентинцы – с Кабо-Верде.