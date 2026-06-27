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  4. Конфликт в составе Уругвая. Капитан команды не пожал руку главному тренеру
Чемпионат мира
27 июня 2026, 09:17 |
361
0

Конфликт в составе Уругвая. Капитан команды не пожал руку главному тренеру

Бьелса неожиданно заменил Вальверде во втором тайме, полузащитник не скрывал недовольство

27 июня 2026, 09:17 |
361
0
Конфликт в составе Уругвая. Капитан команды не пожал руку главному тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде
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В субботу, 27 июня, состоялся матч третьего тура группы H чемпионата мира, в котором встретились сборные Испании и Уругвая. Европейская сборная одолела соперника со счетом 1:0.

На 57-й минуте главный тренер уругвайской команды Марсело Бьелса заменил капитана команды Федерико Вальверде, вместо которого на поле вышел Федерико Виняьс.

Полузащитник мадридского «Реала» не пожал руку наставнику, когда шел на скамейку запасных, чем подогрел слухи о конфликте в расположении национальной команды.

В прессе появилась информация, что уругвайские футболисты недовольны тренировочным процессом, слишком тяжелыми нагрузками и обвинили опытного тренера в неудачных результатах.

В свою очередь Бьелса раскритиковал игроков на одной из тренировок, обвинив их в неуважении и нежелании отдавать все силы в играх за сборную.

После матча ни Вальверде, ни тренер никак не прокомментировали инцидент. Сборная Уругвая сенсационно покидает чемпионат мира, заняв третье место в группе H.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Уругвая по футболу сборная Испании по футболу Федерико Вальверде Марсело Бьелса
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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